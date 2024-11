Una linda y apretada lucha por el título del Campeonato Nacional 2024 están teniendo Colo Colo y Universidad de Chile, equipos que definirán al nuevo monarca del fútbol chileno en la última fecha.

Este domingo 10, el cuadro que dirige Jorge Almirón deba visitar a Deportes Copiapó en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla y la U recibirá a Everton de Viña del Mar en el Estadio Nacional.

Lo cierto es que el conjunto Popular depende de sí mismo para gritar campeón y cualquier resultado que le de el triunfo al Cacique le permitirá alzarse con el trofeo 34 en el fútbol chileno.

El plantel del Cacique buscará darle una nueva alegría al pueblo albo | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Por otra parte, en la U confían que el León de Atacama les dará una mano al derrotar a los Albos y ellos harán lo propio con los Ruleteros, resultado que dejaría a la escuadra de Gustavo Álvarez como el campeón.

Los apoyará desde Bolivia: Raúl Olivares y su mensaje al plantel de Colo Colo

El exportero del Cacique, Raúl Olivares, no quedó ajeno a esta definición y decidió enviarle un potente arengazo al plantel albo con un video que mezcla varios pasajes de su paso por Macul.

“El aguante es lo primero que nos enseñan en Colo Colo. De hecho, me tocó entrar en un partido muy difícil, un clásico donde recibí una patada descomunal”, indicó el actual guardameta de Universitario de Vinto de la Primera División de Bolivia.

“Me fracturaron, estuve fuertemente dañado, me dieron la posibilidad de salir, pero me mantuve dentro del campo de juego e incluso me di el lujo de sacar una pelota abajo sumamente difícil y hasta meter un pase gol con el pie”, recordó el oriundo de Maipú.

“Si eso no es aguante, no sabría decirte que es aguante”, sentenció el cuidatubos formado en Macul.

El potente video que subió Raúl “Araña” Olivares a su Instagram: