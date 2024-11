Este martes 5 de octubre, debiera de conocerse el fallo del Tribunal de Disciplina ante la denuncia interpuesta por la Universidad de Chile hacia Colo Colo.

Recordemos que los azules exigen la resta de 3 puntos al cuadro albo debido a que acusan que Jorge Almirón, suspendido en el duelo ante Huachipato, pudo haber estado dando instrucciones hacia la banca alba comandada en ese entonces por Maximiliano Velázquez, ayudante del técnico albo.

Si bien las pruebas difundidas en redes no son de mayor preocupación ni para los hinchas ni tampoco en Pedrero, presuntamente los azules tendrían más elementos para presentar.

De hecho, Daniel Arrieta reveló en Pelota Parada que: “Ni ellos (Colo Colo) saben cómo se va a resolver el tema este martes. Esperan que existan más pruebas de Universidad de Chile”.

En esa línea, añadió: “Lo que pase este martes será fundamental para que Colo Colo defienda su postura”.

¿Manotazos de ahogado? Daniel Arrieta ante los descargos de Jorge Almirón

El domingo 3 de noviembre tras el triunfo del “Cacique” sobre Deportes Iquique en el Estadio Monumental, Jorge Almirón volvió a lanzarse con todo contra la U: “La verdad que es indignante, yo me siento muy mal, que los jugadores sientan que corren riesgo de perder el Campeonato por una cuestión de escritorio. No lo puedo creer, a mi me duele porque amo mucho el fútbol en mi vida y el equipo hizo todos los méritos como para pelear el Campeonato”.

Ante ello, Arrieta cree que el DT del cuadro popular estuvo desahogándose ante el mal escenario en que lo han puesto desde el CDA, por lo que dijo: “Los dichos de Jorge Almirón fueron parte de un desahogo del entrenador“.

De igual forma, finalmente resalta que: “Pese a esto, en Colo Colo creen que la U no tiene pruebas contundentes para quitarles los puntos. Sin embargo, genera preocupación este flanco abierto por el Tribunal de Disciplina”.