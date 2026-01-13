Arturo Vidal podría vivir un giro inesperado en su rol dentro de Colo Colo en 2026. En la antesala del amistoso ante Olimpia por la Serie Río de La Plata, el técnico Fernando Ortiz sorprendió a todos probando al “King” en una nueva posición dentro del campo, en una señal que no pasó inadvertida.

Según dio a conocer el periodista Daniel Arrieta en el programa ‘Pelota Parada’ de TNT Sports, en la práctica previa al compromiso de este jueves, programado para las 21:00 horas en Montevideo, Ortiz decidió darle una nueva posición al futbolista de 38 años, quien en la última parte del 2025 fue suplente en los albos.

Dani Arrieta sobre Arturo Vidal: “Por la edad y el desgaste…”

“Sabemos que Ortiz habitualmente, el día previo a los partidos, es decir, la práctica de este miércoles, podría marcar quizás el equipo titular para jugar contra Olimpia el próximo jueves en Montevideo, en este primer partido amistoso”, comentó de entrada el reportero que cubre el día a día de los albos.

Luego lanzó: “Pero hoy realizó algunos movimientos y, por ejemplo, estuvo De Paul en el arco, con una línea de cuatro en el fondo: Jeyson Rojas por la derecha y (Erick) Wiemberg por la izquierda. (Joaquín) Sosa apareció como central de perfil zurdo, mientras que como defensa central por derecha estuvo Arturo Vidal”.

Finalmente, expuso: “Ojo con eso, porque quizás puede ser una posición en la cual Ortiz piensa a Arturo Vidal, donde muchos incluso han dicho que, por la edad y el desgaste físico, podría ir retrocediendo en la cancha”, cerró.

La eventual reconversión de Arturo Vidal también se vincula con los comentarios que han surgido en torno a su edad y al desgaste físico propio de una extensa carrera. En ese escenario, retrasar su posición en la cancha podría permitirle seguir siendo determinante desde la organización defensiva y la salida limpia desde el fondo.

En resumen…