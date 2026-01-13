Colo Colo mantiene viva la expectativa sobre la posibilidad de sumar un nuevo delantero a su plantel, y entre los nombres que han circulado se encuentra Damián Pizarro.

El atacante que fue comunicado durante esta jornada que no seguirá en el Le Havre de Francia y deberá volver a Udinese de Italia, club dueño de su pase, ha generado interés.

La trayectoria del “Haaland de Macul” ha estado marcada por altibajos: brilló en las divisiones menores del Cacique, sumó minutos y goles en el primer equipo albo que le valieron para dar el salto a Europa, pero nunca logró consolidarse de manera definitiva en el Viejo Continente.

Damián Pizarro es uno de los candidatos para llegar a Colo Colo | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Esto ha generado que su retorno al cuadro Popular genere opiniones encontradas entre dirigentes, exjugadores y simpatizantes albos.

Nicolás Peric se las canta clarita a Damián Pizarro

Ante esta situación, el exarquero Nicolás Peric fue tajante en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta respecto a la situación de Pizarro ante la posibilidad de volver al elenco de Macul.

“Damián Pizarro va a tener que apretar las clavijas porque ya se ha mandado varias (…) Primero la de la selección, ahora va a préstamo a un equipo y termina haciendo cosas que no debería hacer. ¿Adónde piensa jugar? ¿Qué cree que va a hacer?”.

El ahora comentarista agregó un análisis sobre el contexto de sus actuaciones: “Colo Colo es el único lugar donde jugó con la juventud que tiene; en nuestra selección no jugó y cuando jugó terminó siendo bancado por sus compañeros que después él dejó solo”.

