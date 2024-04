El pasado sábado Colo Colo fue goleado por 3-0 en manos de Ñublense, por la séptima fecha del Campeonato Nacional. Los albos, con equipo alternativo, no pudieron ante los Diablos Rojos, previo a su viaje a Brasil para enfrentar a Fluminense por Copa Libertadores.

Para aquel partido, el entrenador Jorge Almirón reservó a 10 jugadores titulares, medida que ha sido muy cuestionada por el mal resultado obtenido en Chillán.

Pese a aquello, el gerente deportivo del Cacique, Daniel Morón, respaldó la decisión del técnico argentino e hizo énfasis en la importancia de darle rodaje a los canteranos.

“Se hizo para que el plantel pueda llegar en las mejores condiciones. Muchas veces nos quejamos porque no hacemos jugar a los juveniles, en este caso hubo seis juveniles o más: Daniel Gutiérrez, Bruno Gutiérrez, los dos Pizarro, Jeyson Rojas, (Lucas) Cepeda, etc. Es parte de lo que tenemos que hacer para que crezcan los jóvenes y que en algún momento deben tomar posesión más importante en el equipo”, comenzó diciendo en el arribo a Río de Janeiro.

Colo Colo con suplentes fue goleado por 3-0 ante Ñublense en Chillán. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

En Colo Colo están alineados para que los jugadores crezcan

Además de reservar a los titulares para los partidos de Copa Libertadores, esta idea también se habría adoptado para darle continuidad a todo el plantel.

“Con el diario del lunes es todo muy fácil. Lamentablemente contra el resultado, todo lo que pueda decir no va a justificar absolutamente nada, y prefiero decir que nuestro interés es hacer crecer a los chicos que jugaron. Dan un paso importante, suman minutos y seguramente si ahora fue difícil lo que vivimos, esperamos que les sirva a ellos para llegar en muchas mejores condiciones a partidos posteriores”, indicó Morón.

“Que los jugadores crezcan, que tengan más competencia, cuando tengan más competencia van a tener mejor desempeño“, agregó.

¿Priorizarán la Copa Libertadores sobre el Campeonato Nacional?

En la misma línea, el exfutbolista e ídolo albo, descartó que en el Eterno Campeón estén privilegiando la Copa Libertadores por sobre el Campeonato Nacional.

“No estamos privilegiando la Copa, nosotros pensamos que con ese plantel que pusimos podíamos competir y no nos alcanzó nada más. Pero no es que estemos privilegiando una cosa sobre la otra o que hayamos botado algo“, aseguró.

Cabe recordar que Colo Colo visitará a Fluminense este martes 9 de abril, desde las 20:00 horas en el Estadio Maracaná. En el marco de la segunda fecha del Grupo A de la Libertadores.