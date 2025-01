Universidad Católica dejó de contar con Alfonso Parot. El histórico del lateral izquierdo salió de la institución, pero no en silencio. Tras confirmase su partida, reveló una compleja situación con la directiva.

A través de Instagram, el multicampeón con la UC reveló cómo se enteró de que ya no sería considerado. Hizo hincapié en una sorprendente confesión: había aceptado renovar por menos plata.

Sin embargo, la cúpula precordillerana retiró la propuesta sin avisarle. Ello lo tomó por sorpresa y le rompió el corazón. Quería continuar en el plantel del club de sus amores a pesar de que, por segunda vez, se rebajaría en lo económico.

“Les pedí unos días como plazo prudente para pensarlo, entendiendo que todo esfuerzo valdría la pena por seguir junto al equipo que tanto quiero“, explicó el zurdo.

“Sin embargo, al momento de aceptar las condiciones ofrecidas, el club me señala, sorpresiva y unilateralmente, que la oferta ya no estaba sobre la mesa y que me comunicaban mi irrevocable salida”, confesó.

No escondió la sensación al enterarse de lo que estaba pasando. Quedó en shock: terminó su cuarto ciclo en la UC. A sus 35 años, lo desterraron del club de sus amores.

“A pocas horas de saberlo, sigo procesando el doloroso término de esta etapa, la cual se cerró, en forma y fondo, muy lejos de la manera que habría esperado“, lamentó.

Alfonso Parot confirmó su salida de Universidad Católica.

Se despide de Universidad Católica

Finalmente, Poncho Parot le dijo adiós a todos los hinchas de la UC y a los trabajaron junto a él en San Carlos de Apoquindo. Se terminó.

“A pesar de no seguir vistiendo los colores de la franja, nunca olvidaré los más de 20 años dando mi vida por ella. (…) Me voy con la sensación del deber cumplido: más de 300 partidos por la UC y 8 títulos”, expresó.

“Porque como siempre he dicho… Católica lo hacemos todos. Con cariño, Poncho Parot, el 24 de los cruzados”, cerró.