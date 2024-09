Colo Colo trabaja en silencio pensando en lo que será la llave de cuartos de final de Copa Libertadores de América, donde el próximo martes 17 de septiembre debe enfrentar a River Plate de Argentina en el Estadio Monumental.

En la previa del compromiso entre albos y millonarios, Daniel Morón conversó con Marcelo ‘Rambo’ Ramírez en el programa El Legado, donde el ‘Loro’ reveló su momento más duro siendo gerente deportivo de los albos.

Morón colapsó en la pretemporada alba en Uruguay. | Foto: Photosport

Consultado sobre cómo ha sido la experiencia, Morón asegura que ha sido “Dura, porque yo no me preparé para esto. Lo mío es la experiencia de haber vivido fútbol, pero no tuve una preparación de gestión deportiva que es muy importante”, dijo.

“Al principio lo pasé mal. El primer año fue durísimo, con muchísimo estrés. El segundo año estuve a punto de dejar todo y hasta principios de este año, que colapsé en la pretemporada. Después del cuarto día que estábamos en Uruguay, sentí que estaba mal”, reveló.

En esa línea, el campeón de América con los albos complementa diciendo que “Dije ‘necesito descanso’. Hablé con la gerencia, hablé con el presidente del momento y me vine, me hice unos análisis y me sometí a temas psiquiátricos. Me aconsejaron tomarme unos días de vacaciones. Fui al sur de Chile, la pasé bien, vine recuperado y de ahí en adelante me he sentido mucho mejor”, sentenció.

¿Cuándo juega Colo Colo?

El Cacique no tendrá actividad en el Campeonato Nacional 2024 esta semana y su próximo partido será, precisamente, ante River Plate. La ida está pactada para el 17 de septiembre a las 21:30 de Chile continental, mientras que la vuelta una semana más tarde en Buenos Aires.