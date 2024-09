Este sábado Colo Colo fue goleado por Magallanes en la final ida de la zona centro-sur de la Copa Chile 2024. Los albos cayeron por 3-0 en el Estadio Fiscal de Talca.

Y la derrota caló hondo en el Cacique, ya que venían de 14 partidos sin saber de pérdidas. Por lo mismo, en el cuadro popular buscaron responsables y apuntaron contra el árbitro Nicolás Gamboa, quien cobró un polémico penal y expulsó al defensa Ramiro González.

Colo Colo fue goleado por Magallanes en Talca. (Foto: Carlos Alarcón/Photosport)

Los descargos de Colo Colo contra Nicolás Gamboa

Primero fue el entrenador Jorge Almirón en conferencia de prensa y luego se unió a la crítica el gerente deportivo Daniel Morón.

“No es penal por ningún lado, porque Erick llega antes al balón, el jugador le pega en la pantorrilla a Erick. Se cobra un penal increíble, que si hubiese habido VAR quizás lo hubiese corregido, pero bueno, no hay VAR”, dijo el Loro en zona mixta.

“Después, creo que hubo muchas faltas, o faltitas, que se cobraron para un lado, para otro no, y esas cosas a veces, los que fuimos jugadores sabemos cuándo un árbitro quiere molestar o no a un equipo, quiere hacerlo ofuscar a un equipo o no. Lamentablemente también uno cae en ese juego, pero es feo, es feo de verdad que pase así”, lanzó el ídolo albo.

La reacción por el partido suspendido contra Universidad Católica

En la instancia Morón también fue consultado por el partido suspendido con Univrsidad Católica de la fecha 24 del Campeonato Nacional, que se iba a disputar el viernes 13 de septiembre en el Estadio Monumental. Pero por disposición de las autoridades no se podrá jugar.

“Es una situación que no nos compete, sí a nosotros porque somos parte de esto, pero al final de cuentas no podemos hacer absolutamente nada, solamente acatar las decisiones que en este caso hace Estadio Seguro, Carabineros, la ANFP, solamente eso, no quiero ponerle más pelos a la sopa”, declaró el exfutbolista y campeón de la Copa Libertadores 1991.

En la misma línea, el otrora arquero lamentó no poder tener esta prueba para lo que será la ida contra River Plate por los cuartos de final de Copa Libertadores, que se jugará el martes 17 de septiembre.

“Era una instancia de jugar un partido clásico, quizás muy parecido a lo que venía después el día martes”, completó.