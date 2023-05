Danilo Díaz aniquila a Carlos Palacios por su rendimiento en Colo Colo: "Ya no está, perdió su explosión"

El tema de los refuerzos en Colo Colo para esta temporada ha generado un importante debate y todo esto por el escaso aporte que han sido para el equipo de Gustavo Quinteros, en la que jugadores que llegaron con gran cartel no han estado a la altura de las expectativas y otros ni si quiera han tenido la capacidad de ganarse un puesto de titular en el equipo.

Entrando en el análisis de un jugador en particular, el periodista Danilo Díaz pidió la palabra en Radio ADN para manifestarse a lo que ha sido el rendimiento de Carlos Palacios, en la que mostró su preocupación por el bajo rendimiento del ex Unión Española, quien ha ido perdiendo sus grandes cualidades.

“Carlos Palacios no sé qué le pasó a ese cabro, perdió la explosión, perdió la salida. Cuando quiere gambetear, ya no está. No explota”, comenzó señalando Díaz.

En esa misma línea, el comunicador explicó que la gran diferencia que marcaba la ‘Joya’ dentro de su paso por Unión Española era su gambeta, la cual ha ido perdiendo en los últimos años porque considera que no está físicamente apto para aquello.

Palacios en el partido ante Unión Española | Foto: Photosport

“La diferencia que te hacía Carlos Palacios era con la gambeta, pero para gambetear tú tienes que estar físicamente como tuna, para poder explotar y no está”, explicó.

Finalmente, Díaz declaró que Carlos Palacios ya ha tenido varias oportunidades dentro del equipo y que hasta el momento aún no consigue consolidarse en Colo Colo.

“Ya ha tenido las oportunidades y no la agarra”, sentenció en el programa de Los Tenores en Radio ADN.