Danilo Díaz emplaza al hincha de Colo Colo por su burla al planteamiento de la UC: "No escuche a esos mismos hinchas cuando..."

El duelo entre Colo Colo y Universidad Católica aún se sigue jugando, pero esta vez fuera de la cancha, en la que los hinchas de ambos equipos siguen manifestándose a lo que fue este encuentro, que dejó mucho material para poder analizar.

A lo que fue este encuentro, el periodista Danilo Díaz tomó la palabra en Radio ADN para comentar lo que fue el triunfo del ‘Popular’, en la que señaló que la UC no perdió el encuentro por culpa del árbitro y que la derrota paso por errores dentro de su equipo.

“La Católica no pierde por eso (árbitro), la Católica pierde por desatenciones defensivas. Zampedri se duerme en los dos goles, se duerme en el primero que queda enganchado y en el segundo se le escapa la marca de Damián Pizarro”, partió señalando Díaz.

Tras lo que fue este partido, los hinchas del ‘Cacique’ y los mismos jugadores emplazaron con todo al plantel de la Universidad Católica por su mezquino partido, en el que se quejaron de ‘amarrete’ planteamiento y su constante perdida de tiempo, en la que el comunicador salió a defender a la UC ante estos dichos.

El duelo entre Colo Colo y la UC tuvo mucha polémica | Foto: Photosport

“Se ha escuchado en el mundo de Colo Colo que la UC no quiso jugar y que fue amarrete, no escuche a esos mismos hinchas cuándo Colo Colo en su momento clasificó a octavos de final en la Copa Libertadores en Colombia con Atlético Nacional, que se fue a meter atrás, como hay que meterse atrás cuando corresponde y debes y no tienes los intérpretes para hacer otra cosa”, explicó en ADN.

Finalmente, Díaz explicó sobre lo que fue el planteamiento criticado por parte de la Universidad Católica, en la que dio su respaldo a que el equipo de Nicolás Núñez no tiene las armas para competir de igual a igual con Colo Colo hoy por hoy.

“Hoy la Universidad Católica con los defensores centrales que tiene y el equipo que tiene, tiene centrales muy lentos, no puede salir a jugar veinte metros más arriba y presionar, no puede. Tiene que esperar y aguantó. Colo Colo gana por lo que hizo en el primer tiempo, no por lo que hizo en el segundo”, cerró.

Lo que viene para la Colo Colo y la UC

En el Campeonato Nacional, Colo Colo deberá verse las caras ante Palestino, en un encuentro clave por sus aspiraciones a la lucha por el título, mientras que la UC debe enfrentar a O’Higgins de Rancagua .