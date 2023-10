Colo Colo consiguió una importante victoria dentro del Campeonato Nacional, en la que los ‘Albos’ en el último minuto pudo vencer por 2-1 en el clásico a Universidad Católica, sumando tres puntos claves en su lucha por el título.

En esta jornada, el ex jugador Jean Beausejour analizó en Radio ADN lo que fue el desempeño del equipo de Gustavo Quinteros en la que solo tuvo alabanzas para el actuar del delantero Leandro Benegas, quien anotó el empate parcial del encuentro.

“Con respecto a Leandro Benegas, hay muchos jugadores que tienen que mirar lo que hace Lea Benegas, después uno puede entrar en el detalle pequeño con respecto a si tiene más o menos cualidades técnicas”, partió señalando Beausejour.

En esa línea, el ‘Bose’ mantuvo sus buenas palabras por el ex atacante de Independiente de Avellaneda, quien a pesar de no ser titular en el ‘Cacique’ y no poseer de continuidad, siempre está con una buena actitud para brindarse por completo por su equipo

Benegas se alzó como una de las figuras de la remontada alba | Foto: Photosport

“Es un tipo que siempre está preparado y que su piso mínimo es entregarse al máximo, uno nunca lo ve con mala cara, siempre está dispuesto a exponerse, independiente del partido”, detalló en Radio ADN.

Finalmente, Beausejour confiesa que esta clase de jugadores tan voluntariosos como lo es Leandro Benegas, siempre terminan siendo claves en los distintos equipos a la hora de luchar por grandes objetivos, como los que tiene hoy Colo Colo.

“Reivindica a ese jugador que no necesariamente es titular, pero es ese jugador de grupo, que es muy necesario para la armonía de los planteles, los planteles funcionan bien cuando los que no juegan, tiran para el mismo lado. Este tipo de jugadores que no juegan y están preparados y responden, son la clave para que los planteles tengan éxito”, cerró.

¿Cuántos goles lleva Leandro Benegas en su primera temporada con Colo Colo?

El atacante lleva seis goles con la camiseta del ‘Popular’, en la que le marcó a Everton, Coquimbo Unido, Huachipato -2-, Universidad de Chile y Universidad Católica.