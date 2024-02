Colo Colo siempre es uno de los elencos que más jugadores forma en el fútbol chileno y muchos de ellos deben ir por oportunidades fuera del Estadio Monumental como es el caso de Danilo Díaz.

El hábil mediocampista finalmente no fue renovado por Colo Colo y el volante quedó con el pase en su poder.

En las últimas horas, Danilo Díaz encontró el que sí puede ser su lugar en el mundo y el fútbol chileno. Un ex albo, Jaime Vera, lo convocó para su proyecto en Deportes Puerto Montt.

Así, el “Pequeño” Díaz seguirá en el ascenso y ahora será parte del cuadro salmonero que viene de capa caída y que debe hacer frente en la Segunda División.

Danilo Díaz jugará en la Segunda División tras su salida de Colo Colo (Photosport)

En la última temporada, Díaz sumó varios minutos en Deportes Recoleta y alcanzó a actuar en 23 partidos con 1.431 minutos en el campo de juego y un gol en la Primera B.

Luego, intentó ver su situación con Colo Colo, pero en Macul le cerraron la puerta y ahora una de las que pudo ser joya deberá brillar en la tercera categoría del fútbol chileno.

¿Qué espera Danilo Díaz de su incursión en el fútbol chileno fuera de Colo Colo?

El volante reveló en octubre de 2023 que no sabía si seguiría en Colo Colo y, finalmente, la dirigencia no le renovó el vínculo.

Ahora, Díaz tendrá que ir a sacar adelante a Deportes Puerto Montt y en la entrevista concedida a Bolavip Chile contaba lo que él buscaba para su carrera deportiva.

“Espero que sea una carrera bonita, una carrera de la cual no me arrepienta de nada, de una carrera en la cual lo he dejado todo por hacer lo que más me gusta (…) No, no me cierro a nada. Creo que para eso hay que ser absolutamente profesional”, explicó.

¿Puerto Montt que otros refuerzos sumó además de Danilo Díaz?

En las próximas semanas, Puerto Montt arrancará su participación en la Segunda División y el equipo está contra el tiempo.

Rápidamente, el “Pillo” Vera además de Danilo Díaz dio el visto bueno a varios refuerzos más. Según el sitio Primera B Chile, Puerto Montt fichó al portero Luis Ureta, al defensa Abel Hidalgo, al volante Leonardo Povea y a Jorge Catejo.