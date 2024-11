Colo Colo ha vivido horas del terror pensando en lo que puede ser la temporada 2025 y todo esto debido a que podría sufrir la partida de una de sus grandes figuras como lo es Carlos Palacios.

‘La Joya’ expresó su deseo de partir finalizado el torneo nacional y todo daría indicar de su nuevo destino seria Boca Juniors de Argentina, club que ya lo ha venido sondeando desde mercados anteriores.

En las últimas horas el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa confirmó que ya hay conversaciones para entre el club argentino para hacerse de los servicios de Palacios, en donde incluso han señalado que este fin de semana podría cerrarse su traspaso.

Ante este inminente fichaje, el periodista Danilo Díaz se dio el espacio de analizar en el programa de ‘Los Tenores’ de Radio ADN lo que sería este salto de Palacios al fútbol argentino, en donde le puso una importante tarea.

Díaz se las cantó claritas a Palacios | Foto: Photosport

“Tiene que subir el ritmo, sino no va a jugar en Argentina, eso es claro. Si no sube el ritmo o la intensidad, no va a poder jugar en Argentina”, declaró.

Finalmente, dentro del panel de ‘Los Tenores’ se recordó de que le entrenador de Boca, Fernando Gago fue capaz de sacarle rendimiento a un jugador como Emiliano Vecchio en Racing, en la que Díaz dejó muy en claro que la diferencia entre Vecchio y Palacios es demasiada.

“Vecchio siempre tenía esa salida explosiva que te liquida, es un jugador fuerte y con físico, hay que chocar a Vecchio”, concluyó.