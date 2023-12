Colo Colo tuvo un fin de semana para el olvido tras lo que fue su derrota ante Unión Española por 2-0 en el Estadio Monumental, la que terminó de esfumar por completo las chances de los ‘Albos’ en conseguir el título del Campeonato Nacional.

Ante lo que fue esta situación, el ex futbolista, Dante Poli comentó en el programa ´Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro lo que fue este terremoto que vivió el conjunto ‘Popular’ tras la caída con los ‘Hispanos’, en la que dejó sus primeras palabras.

“Cuando Colo Colo no logra sus objetivos del año, todo pareciera malo y se empieza a destruir y empieza a perderse esa cordialidad, esa buena educación y ese orden institucional que debe existir”, comenzó señalando Poli.

Tras echar por el piso las ilusiones de Colo Colo en poder campeonar, el ex zaguero nacional confesó que sin duda lo que más remeció la interna del club fueron los dichos de distintas personas que implican gran importancia para el equipo, en la que el hoy panelista teme que por aquello, en el ‘Cacique’ pueda existir un desorden gigante.

Poli arremetió con todo contra Pavez en Colo Colo | Foto: Photosport

“Cuando empieza a hablar un hombre importante como el capitán, después el director deportivo, vamos a esperar que dice Quinteros si sigue o no y ni hablar del presidente, empieza esta ola de declaraciones publicas que lo único que hacen es entorpecer y generar ruido y ahí es donde Colo Colo, donde puede empezar a deambular en problemas, dificultades y malas decisiones. Venían algo ordenados, en algo coherente, yo creo que tienen que inteligentemente volver a eso”, declaró en Radio Futuro.

Finalmente, Poli abordó puntualmente en lo que fueron las palabras del volante y capitán de Colo Colo, Esteban Pavez tras finalizar el duelo ante Unión Española, dichos que para el ex futbolista no fueron para nada oportunos debido al momento que golpeaba al club.

“Cada uno puede tener su opinión super critica, super clara y super válida, sobre todo lo de Pavez, a mí no me parecieron prudente sus declaraciones, puede tener toda la razón del mundo y probablemente lo tenga, pero él desde su liderazgo debe tener la madurez para no salir incendiar algo que ya está muy complejo y que efectivamente me parece más perjudicial que beneficioso para el equipo”, cerró.

¿Cuáles fueron los dichos de Esteban Pavez?

Finalizado el duelo ante Unión Española, el capitán del ‘Albo’ habló con los medios y lanzó: “nos estamos yendo de este torneo. Nos queda un partido más que vamos a querer ganar, obviamente. Es un momento muy duro. Teníamos ilusión, pero así y todo era mucho premio para el año que hemos hecho“, indicó.

¿Por qué Esteban Pavez no jugó en el duelo entre Colo Colo y Unión Española?

El volante y capitán de Colo Colo no pudo decir presente en aquel importante compromiso ante Unión Española debido a que estaba suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.