Coke Hevia encara a Ramses Bustos por incitar a la violencia y ex Unión Española se desmarca monumentalmente: "Te pusiste grave"

La polémica se instaló tras el triunfo de Unión Española ante Colo Colo en el Estadio Monumental, donde los hispanos se impusieron por 2-0 y dejaron no solo al Estadio Monumental enmudecido, sino que al Cacique sin chance de poder ser campeón.

Una vez finalizado el partido, el ex jugador de Unión Española, Ramses Bustos, utilizó sus Redes Sociales para provocar al hincha de Colo Colo -y a la institución misma- diciendo que ‘era fácil ir a ganar al vertedero’, para hacer referencia al Estadio Monumental.

Las palabras de Bustos no encontraron buena acogida en Coke Hevia, conductor de Pauta de Juego quien en su cuenta personal de X (Twitter) encaró públicamente al jugador: “Entre el CM de Cruzados y Ramses Bustos, sale el premio al ‘un poquito de pudor’ del fin de semana… inentendible”, dijo Coke.

Unión sacó a Colo Colo de la lucha por el torneo. | Foto: Photosport

Sorpresivamente, las palabras de Hevia encontraron respuesta en el mismo Bustos, quien a través de la misma plataforma le respondió bajándole el perfil a lo sucedido: “Te pusiste grave Coke… te banco porque eres amigo del gran Villa”.

Absolutamente indignado, el semi calvo comunicador le respondió de manera educada al ex jugador de Unión Española: “¿Grave? Te parece lógico que, en una sociedad llena de violencia, ¿los que somos parte de esto no colaboremos? No estoy de acuerdo, Ramses”, cerró Coke.

Lo concreto es que Unión Española dejó al Cacique sin opción de título y las palabras de Ramses Bustos estuvieron de más, en donde incitó a los hinchas de Colo Colo y se llenó de insultos y amenazas a través de sus Redes Sociales.

La carrera de Ramses Bustos

Ramses Bustos vistió a lo largo de su carrera los colores de Unión Española, Barnechea, Deportes La Serena, Deportes Copiapó, Deportes Valdivia y varios equipos de la Primera División de Tailandia.

Unión Española va por el milagro

Los hispanos tratarán de bajar al líder Cobresal, esperar que Unión La Calera derrote a Universidad Católica y que Universidad de Chile caiga ante Ñublense para aspirar a una mínima chance de ir a Copa Sudamericana. Además, Magallanes debe descender para que clasifiquen.