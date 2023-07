Dante Poli barre el piso sin asco con refuerzo de Colo Colo: "Su actitud y voluntad me genera rechazo"

Colo Colo ha tenido serios problemas para encontrar el gol durante lo que va de temporada, en donde jamás pudo reemplazar la partida de Juan Martín Lucero, pese a que Damián Pizarro hace sus mejores intentos, pero no logra convertir con regularidad.

Esta situación fue analizada por el panel de Futuro FC en Radio Futuro, donde Dante Poli tomó la batuta para decir que “El debate permanente, que es como un Deja vu, porque cada vez que termina un partido de Colo Colo y no convierte dicen ¿qué hacemos?, ¿Lo seguimos manteniendo y dando oportunidades?”.

Castillo no convence en Colo Colo. | Foto: Photosport

En esa línea, Poli reconoce que Gustavo Quinteros sí busca variantes, pero no le funcionan. Fue ahí donde le dejó caer el mazo sin piedad a uno de los refuerzos albos de esta temporada que no ha dado la talla.

“El técnico busca variantes, porque entró Castillo… que no tengo una buena opinión de él, pese a que tiró dos centros, es demasiado poco”, dijo sobre el extremo cafetalero proveniente del fútbol mexicano.

El ex jugador ahondó en lo que más le molesta de Fabián Castillo para rematar el cierre: “Su actitud, su voluntad, su forma me genera un poquito de rechazo, pero bueno, tiene que ver con eso no más”.