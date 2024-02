Jorge Almirón completó la pretemporada con cuatro amistosos en Colo Colo. Además, logró un triunfo parcial ante Huachipato por 2-0 en 78’ por la Supercopa y derrotó por 3-0 a la Unión Española en el Campeonato Nacional.

Dante Poli destacó a un jugadoren lo que va en este nuevo proceso. “La arremetida de (Cristián) Zavala me pareció interesante”, expresó el exfutbolista en el programa ESPN F90.

“Hablamos con él y reconoció, que a mí me encantó, que no es usual, que es difícil sobre todo su edad todavía, una suficiente autocrítica respecto a por qué se había ido a préstamo a Curicó. Que en su llegada a Colo Colo él no estuvo a la altura. A él le faltó estar más enfocado”, añadió Poli.

El tercero del mundo a nivel Sub-17 continuó valorando la autocrítica del futbolista de 24 años. “Él dijo pasé del anonimato más absoluto a lo que es Colo Colo, lo que implica, la responsabilidad que tiene, la sobreexposición y que para él le afectó y le influyó en su juego”.

Además, destacó que no culpó a un DT: “No le echó la culpa a ningún entrenador, no dijo en realidad tuve pocas oportunidades y me tuve que ir para buscar nuevas oportunidades. Todo lo contrario, sino que asumió que ir a Curicó era reencantarse”.

Cristián Zavala ha destacado en lo que va de año en Colo Colo (Foto: Photosport)

Dante Poli ve coherencia entre la declaración de Cristián Zavala y su nivel

El actual comentarista valoró la forma de reflexionar del futbolista: “Es más, él decía que se dio cuenta con Curicó con una infraestructura distinta con un tratamiento diferente, todo lo que se había perdido en Colo Colo y que no estaba dispuesto a dejarlo pasar”.

También destacó la coherencia entre el discurso y su buen nivel. “Ha sido coherente con esa declaración y ese discurso el que ahora se haya metido y haya hecho ciertas diferencias. Lo tiene que sostener, lo tiene que mantener, no es tan fácil. Que lo haya tomado así y que se haya reflejado en eso, a mí hasta el momento me ha fascinado eso de Zavala”, concluyó.