Dante Poli encuentra el fulminante error que cometió Colo Colo ante Deportes Copiapó: "Me parece que..."

Colo Colo sufrió un duro mazazo en su lucha por el título en el Campeonato Nacional y esto debido a la igualdad que protagonizaron los ‘Albos’ ante Deportes Copiapó por uno de los encuentros pendientes dentro del torneo.

A lo que fue este duelo, el ex futbolista Dante Poli analizó en el programa ‘F90’ de ESPN el rendimiento del ‘Cacique’, en la que remarcó que para este compromiso le hizo falta Carlos Palacios, a quien considera el jugador más influyente del equipo.

“Palacios es desequilibrante, es hoy el jugador que más influye en el juego colectivo, el que desequilibra en lo individual”, comenzó señalando Poli.

Avocándose a lo que fue el encuentro, el hoy panelista dejó una importante reflexión a lo que fue el rendimiento de Colo Colo, en la que consideró que en un cierto momento los ‘Albos’ se confiaron y finalmente lo terminaron pagando caro.

Colo Colo perdió puntos claves en su lucha al título | Foto: Photosport

“Me parece que Colo Colo hizo más que el rival, me parece que terminó subestimando un poco con sus decisiones, que tienen cierto grado de osadía. Lo traicionó el primer tiempo de observar con cierta superioridad de Colo Colo y pensó que (Copiapó) no iba a reaccionar. Me parece que eso lo terminó pagando caro Colo Colo”, explicó.

Finalmente, Poli declaró que en la parte final del partido Colo Colo se desarmó por completo, sin encontrar chances claras para poder quedarse con el partido, perdiendo puntos claves en su lucha por el título.

“Colo Colo se desordenó, no encontró los espacios y finalmente ya se le aleja el título porque cada vez dependen menos de ellos y eso claramente en una recta final sí que influye”, concluyó.

¿A cuántos puntos quedó Colo Colo de Cobresal en el Campeonato Nacional?

Los dirigidos por Gustavo Quinteros quedaron a 10 puntos del actual líder del torneo, con un encuentro menos que los dirigidos por Gustavo Huerta.