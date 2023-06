Todo parece indicar que Pablo Parra se transformará en el segundo refuerzo de Colo Colo, para así afrontar de la mejor manera posible este segundo semestre del 2023.

El ex Cobreloa y Universidad de Chile llega por expresa petición de Gustavo Quinteros tras la repentina salida del mediocampista neozelandés-chileno Marco Rojas.

Esta posible llegada de Parra no pasó desapercibida entre los hinchas del Cacique y Dante Eugenio Poli, comentarista deportivo del programa Futuro Fútbol Club también quiso dar su opinión sobre este tema.

“¿Llega el gran refuerzo para el fútbol chileno? ¿Llega el gran refuerzo para ir a buscar una Sudamericana o ser súper competitivo? Quiero ser súper con Pablo Parra que me parece que es un chico que tiene talento, capacidad y buen jugador, pero se devuelve de México porque no jugaba y porque no tienen cabida”, afirmó Poli.

“Esto mismo le pasó a Opazo. La gran carta de Colo Colo por la derecha fue a Argentina y no jugó minutos y se tuvo que devolver porque no tenía cabida”, recordó.

“No es que nos desesperamos tanto y vamos a ir a buscar al delantero titular de Arsenal de Sarandí para que nos venga a reforzar, es Pablo Parra, es Pablo Parra”, remató.