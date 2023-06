La cruda reflexión del presidente del Colegio de Entrenadores sobre dichos de Gustavo Quinteros: "La gente no es tonta, la tabla no miente y dice que de cuatro terminaste tercero"

Tras la eliminación de Copa Libertadores, en Colo Colo se mentalizan ahora en la Copa Sudamericana, donde se medirán ante el América Mineiro de Brasil buscando ingresar en los octavos del final del mencionado certamen.

Pero los dardos apuntaron al técnico de los albos, Gustavo Quinteros, quien dijo que su equipo nunca fue menos que los tres rivales que tuvieron que enfrentar en el grupo F. Algo que no cayó muy bien en el mundo del fútbol nacional.

Y fue el presidente del Colegio de Entrenadores de Chile, Carlos Ramos, quien en conversación con Bolavip aseguró que la crítica es injusta y que no se mide con la misma vara a los estrategas chilenos con los extranjeros.

“La balanza no es igual para todos, sobre todo con los técnico nacionales, se les tiene poca paciencia y se les critica más que a los de afuera. Hay que ver la tabla que no miente, es como mirarse al espejo y creer que uno es lindo cuando es feo, la tabla dice que de cuatro terminaste tercero”, afirmó Ramos.

El ex futbolista insistió en esa temática dando luces que al público no se le puede engañar y que como país, Chile cuida muy poco a lo que es propio, por ende todo se le torna más fácil a los técnicos que vienen de otros lados.

“La gente no es tonta y esa declaración de Quinteros no es real. Me da pena que seamos así, es un tema país, no nos valoramos mucho. A los técnicos chilenos les cuesta uno o dos años dirigir, en cambio hay entrenadores que están en una ruleta y que tienen representantes dueños de clubes“, sostuvo el ex presidente del Sifup.

Críticas a la designación del nuevo entrenador de la Sub 20 femenina

Hace unos días, la Federación de Fútbol de Chile, informó que el argentino Pablo Abraham, se convertía en el nuevo entrenador de La Roja femenina Sub 20. Algo que no cayó muy bien en el Colegio de Entrenadores, razón por la cual este jueves se emitió un comunicado manifestando la molestia.

La elección de Pablo Abraham como DT de La Roja Femenina sub 20 molestó al Colegio de Entrenadores (Photosport)

Ramos, como timonel del organismo argumentó para Bolavip Chile, que Abraham no tiene mucha experiencia y que en el país, existe gente mucho más capacitada y entregó dos nombres de entrenadoras, que no entiende el por qué no son consideradas.

“O sea, ahí es que no se entiende. Si él hubiese tenido cierta experiencia, o alguna sub 8 o al colegio de su hija, te creo, pero no nos vengan a decir que es lo mismo, porque no lo es. El trabajo tiene que ser diferente y la relación con el fútbol femenino es distinto, hay que ser especializado en el tema. Isabel Berríos y Paula Navarro tienen la capacidad. No soy discriminador como alguna vez me dijeron, solo soy realista”, cerró Ramos.