Colo Colo sorteó cómodamente su llave cuartos de final de la zona centro-norte por la Copa Chile, en la que los ‘Albos’ se impusieron por un sólido 6-1 ante Unión La Calera con grandes actuaciones individuales como la de Carlos Palacios y Jordhy Thompson en el Estadio Monumental.

Ante lo que fue este compromiso, el ex futbolista Dante Poli tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN y analizó la victoria del ‘Cacique’, en la que hizo un llamado a la calma a esta goleada por como se dio el compromiso.

“Yo sería cauto en sacar tantas conclusiones, la verdad que no solo por el accidente (el gol no cobrado a La Calera), sino que en líneas generales por quedar con un hombre menos por todo el segundo tiempo, el partido fue muy favorable para Colo Colo no solo por la diferencia que exhibía y que era justa, pero le soluciono más algunas dificultades que había tenido defensivamente”, partió indicando Poli.

Manteniendo su línea, el hoy panelista confirmó que ante los ‘Cementeros’ el equipo de Gustavo Quinteros tuvo una gran presentación, pero también deben colocar en la balanza el flojo desempeño de su rival de turno.

Colo Colo logró un sólido triunfo tras vencer a Unión La Calera | Foto: Photosport

“Es cierto que mejoró, es cierto que hay jugadores que están mostrando ese nivel que uno siempre a esperado de ellos, pero me parece que es un primer experimento con este nuevo formato, esta nueva organización y me parece que el rival también fue muy débil en muchos aspectos para creer que esto es un punto de inflexión en el rendimiento colectivo”, detalló.

Finalmente, Poli destacó que en la interna de Colo Colo deben estar contentos por este triunfo pensando en lo que será su próximo desafío por la Copa Sudamericana, pero llama a la calma para ir paso a paso.

“Hubo buenas señales, me imagino que internamente están muy contentos y satisfechos, con una energía diferente para afrontar este segundo semestre. Me parece que hay que estar tranquilo con ser tan positivo con lo que puede venir al futuro”, concluyó.