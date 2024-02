Colo Colo comienza a dar vuelta la página de su victoria ante Unión Española y se enfocara ahora en lo que será el trascendental duelo de ida ante Godoy Cruz, por la fase 2 de la Copa Libertadores.

Los dirigidos por Jorge Almirón viajarán a Mendoza en búsqueda de sacar un buen resultado y así poder definir la llave en el Estadio Monumental, con su público.

Para eso, deberá luchar más de la cuenta, pues los Albos se enfrentarán a un duro escollo: el cuadro trasandino llega a este cotejo invicto con 16 puntos en seis partidos disputados en el torneo argentino, con ocho goles a favor y ninguno en contra.

DANTE POLI NO VE A COLO COLO JUGANDO CON TRES DELANTEROS EN ARGENTINA

Es por esto que Dante Eugenio Poli, comentarista deportivo de Radio Futuro, aconsejó en el programa Futuro Fútbol Club a Almirón de cómo debe afrontar el compromiso por el torneo continental.

“Yo creo que Jorge Almirón tiene que ser cuidadoso, no conservador, no ratón, sino ser un equipo inteligente, pragmático y que tenga que sacar un buen resultado”, afirmó de entrada.

Almirón ya piensa en el duelo ante el Tomba | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

“Yo de verdad no lo veo con tres delanteros, Si tú me vas a decir que va con Parra, con Zavala y Palacios, a mí me parecería que es un despropósito”, sentenció.

¿CUÁNDO SE JUEGA EL PARTIDO ENTRE COLO COLO Y GODOY CRUZ?

El próximo desafío de los albos será el jueves 22 de febrero a las 21:30 horas, cuando visiten a Godoy Cruz en Mendoza por la Fase 2 de Copa Libertadores.