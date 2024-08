Colo Colo está imparable en este segundo semestre y, el domingo pasado ante Everton de Viña del Mar, el conjunto dirigido por Jorge Almirón sumó un nuevo triunfo que lo pone a tiro de cañón en el Campeonato Nacional 2024.

La previa del compromiso, eso sí, estuvo marcada por la ‘pataleta’ de Carlos Palacios al no ser transferido a Boca Juniors. Trascendidos aseguran que incluso el jugador no se presentó a entrenar un día y se armó la grande.

Sobre este tema se debatió en ESPN Chile y el que mostró su postura de manera firme fue Dante Poli, ex jugador de fútbol que se las cantó claritas al ex jugador de Unión Española e Internacional de Porto Alegre, entre otros.

¿Vuelve Carlos Palacios ante Ñublense? | Foto: Photosport

“Una cosa es que esté afectado y otra es que esté amurrado. Desde la información que uno puede interpretar es que a todos les va afectar. Emocionalmente cuando estás en una situación compleja, que es un momento feliz paradójicamente, igualmente te afecta”, dijo el ex jugador.

En esa misma línea, Poli complementa diciendo que “Eso no quiere decir que estés enojado con el entrenador ni molesto con el club ni encaprichado con alguna situación. Yo no he escuchado el término, pero me parece que son cosas diferentes”, sostuvo.

Ahora, dependerá de Jorge Almirón si le da minutos en el próximo compromiso que tendrán los albos en el Campeonato Nacional 2024, el cual será el jueves en el Estadio Monumental ante Ñublense.

Colo Colo en la tabla

Los albos machan en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 39 puntos, a 4 de Universidad de Chile pero con un partido pendiente ante Huachipato donde podrían reducir la diferencia a solo una unidad.