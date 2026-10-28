David Henríquez expone a este campeón con Colo Colo: “¿El más bueno para salir? El…”

El recordado defensor aseguró que Héctor Mancilla debió abandonar el Estadio Monumental por su actuar fuera de la cancha.

Representar a Colo Colo es sinónimo de diversas presiones. Además de la deportiva, cada futbolista que defiende al cuadro albo debe lidiar con el fácil acceso al mundo nocturno. Ello bien lo sabe David Henríquez.

Sin embargo, no porque el retirado defensor fuera un acérrimo consumidor de discoteques y/o fiestas, sino porque presenció como uno de sus compañeros tuvo que salir del Estadio Monumental por esto.

¿De quién se trata? En el podcast Campeones Eternos, el zaguero mencionó a Héctor Mancilla. El atacante se coronó campeón del Torneo de Apertura 2006 y luego emigró a México.

“¿El más bueno para salir? El purranquino, (Héctor) Mancilla. Impresionante, fue el único jugador echado de Colo Colo en esos años”, comenzó señalando el emblemático defensa.

Sobre la misma línea, agregó sobre el alguna vez delantero de la Selección Chilena: “No jugó la liguilla. Nos tenía vueltos locos. Hizo una cantidad de goles impresionante“.

Héctor Mancilla tuvo problemas en Colo Colo. (Foto: Archivo)

Publicidad

Héctor Mancilla tuvo que salir de Colo Colo

Cabe consignar que el propio ariete aludido confirmó su acto de indisciplina mientras Claudio Borghi era su entrenador. Llegó tarde a una práctica y ello provocó su adiós.

Actualmente, Héctor Mancilla se mantiene como DT de Real Refineros de la Liga Premier MX. Asumió en dicho cargo a comienzos de 2026.