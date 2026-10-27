Aníbal Mosa advierte a Colo Colo en la lucha contra U. de Chile: “No se nos puede…”

El presidente de Blanco y Negro abordó la recta final de la Liga de Primera. Le dejó un potente mensaje al plantel de Fernando Ortiz.

Colo Colo comenzó a mirar con precaución su situación en la Liga de Primera. A pesar de estar en la cima de la tabla de posiciones, el cuadro popular perdió el rumbo y ello fue analizado por Aníbal Mosa.

El presidente de Blanco y Negro dejó una feroz advertencia en conversación con Radio Cooperativa. Según manifestó el timonel, el conjunto albo debe despertar y no ceder espacio en la recta final de la temporada.

¿La razón? De tener una ventaja de 16 puntos en septiembre, Colo Colo pasó a reducir su distancia con Universidad de Chile a tan solo siete unidades. Hay incertidumbre en el elenco de Macul.

“El título hay que ganarlo, no se nos puede ir de las manos. El título se queda en casa“, lanzó el mandamás de Colo Colo.

Cabe consignar que tan solo restan cinco jornadas en el torneo local. Es por esto que Fernando Ortiz y compañía tendrán que enmendar el camino para no sufrir una pesadilla sobre el cierre.

Aníbal Mosa no quiere problemas en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Aníbal Mosa golpea la mesa en Colo Colo

A su vez, el dirigente en cuestión se refirió a la eventual permanencia de Vozinha. El portero caboverdiano tiene contrato hasta el 31 de diciembre, por lo que el misterio está instalado en el Estadio Monumental.

“La continuidad de Vozinha será decisión del técnico. Al hombre le cambió la vida“, complementó