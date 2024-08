Colo Colo se medirá ante River Plate en cuartos de final de la Copa Libertadores 2024. El Cacique tendrá un gran desafío frente el equipo de Marcelo Gallardo que se reforzó de gran manera y tiene un plantel de lujo que busca quedarse con el máximo certamen continental.

Davoo Xeneize le entregó una advertencia al Cacique de cara al encuentro con los Millonarios. “Yo le quiero decir algo al hincha de Colo Colo, lo digo en serio”, comenzó el streamer argentino que después se refirió a dos errores de Maximiliano Falcón ante Junior. El primero en el partido de ida cuando toca corto hacia atrás y el segundo en la vuelta cuando pierde el balón en el fondo.

“Ya sé qué me van a decir aura, no sé qué mierda, pero esto pasó en el partido de ida (error en el pase), creo que el mismo jugador encima. Este error que tuvieron acá y este error que tuvieron acá (perdida de balón en la vuelta), con River gol y gol ¿Lo saben eso?”, señaló a través de su canal de Kick.

Al comunicador trasandino incluso le anduvieron molestando las fallas defensivas del zaguero uruguayo: “Estos errores no los puede tener nunca en la Copa Libertadores, nunca. Ni en pedo te erra eso River, digan mística, hace esto en el Monumental a ver cómo te va, no sean boludos, ese chabón no puede jugar más ¿Es bueno ese chabón? ¿Cómo se llama el Peluca? Ya está, le agarré bronca”, agregó el comunicado

“Falcón, metió un gol, es uruguayo. Pero igual déjate de joder Falcón, dos veces el mismo error, amigo”, añadió Davoo, quien luego consignó que el Popular se salvó: “Como se salvaron, boludo”.

Maximiliano Falcón tuvo dos errores en la llave de Colo Colo ante Junior, que afortunadamente para los Albos no trajeron consecuencias negativas. (Foto: Photosport)

Davoo Xeneize asegura que Borja y Mastantuono no perdonan errores

El streamer argentino reconoció que no está al tanto del detalle del fútbol chileno, por lo que toma en cuenta la opinión positiva de los hinchas del Cacique sobre Peluca. “No voy a mentir, yo no miro la liga chilena, yo no miro mucho a Colo Colo, así que, si los hinchas de Colo Colo dicen que es un crack, evidentemente es bueno, los que saben son ustedes, no yo, de Colo Colo”.

No obstante, reiteró su advertencia: “Lo que les digo es que el error de la ida y el error que tuvo en la vuelta, no lo puedes tener nunca, absolutamente nunca. Agarren al mejor defensor de América, si tiene esos dos errores, lo van a matar por más que sea el mejor”.

También dejó claro que Miguel Borja y Franco Mastantuono no perdonan lo que falló Carlos Bacca: “No porque se hayan salvado, hay que dejar de decirlo. Está bien Bacca erró en la ida y erró en la vuelta, Borja no te la va a errar, Mastantuono la mete. De verdad lo digo. Hay que tener más cuidado”.