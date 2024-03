Damián Pizarro está viviendo sus últimos meses en Colo Colo antes de tener que partir al Udinese de Italia, club que compró gran porcentaje de su pase y en donde el delantero formado en el Cacique seguirá su carrera el segundo semestre.

La actualidad del atacante, eso sí, no es auspiciosa: Jorge Almirón no le tiene mayor consideración y, cuando le ha tocado entrar, ha estado en la misma tónica de la temporada 2023 en donde genera peligro, pero no logra concretar.

Pizarro lleva 0 goles este 2024. | Foto: Photosport

Pese al mal momento que atraviesa el delantero, Pizarro aparece en un prestigioso ranking de la CIES Football que mide a los delanteros sub 21 con más proyección a futuro a nivel mundial y quienes están llamados a dar de qué hablar en un corto plazo.

El formado en las inferiores de Colo Colo figura en el cuarto lugar detrás de Evan Ferguson del Brighton, Vitor Roque del FC Barcelona y Endrick Felipe del Palmeiras de Brasil. El resto del listado lo integra un argentino y varios europeos.

Así las cosas, Pizarro puede que no la esté pasando bien dentro de la cancha donde no desequilibra, pero al menos capta la atención a nivel mundial tras su venta al fútbol italiano y sus apariciones con el Cacique.

Damián Pizarro no va de titular hoy en Colo Colo

Damián Pizarro no está considerado para ser titular en el partido ante Sportivo Trinidense de esta noche, pero sí estará en el banco de suplentes donde esperará su oportunidad si Jorge Almirón así lo decide con el transcurso del compromiso.