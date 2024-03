Arturo Vidal no tuvo su mejor tarde el domingo pasado en el Superclásico del fútbol chileno, donde Colo Colo cayó de manera sorpresiva ante Universidad de Chile por la cuenta mínima con un solitario gol de Israel Poblete.

El King no estuvo a la altura y se le vio visiblemente disminuido, sin ser el aporte que esperaba ser y el que los hinchas albos pretendían para derrotar a un rival que no sabía de victorias en Pedreros desde un lejano 2001.

Finalizado el compromiso, Arturo Vidal se dedicó a burlarse de las celebraciones de hinchas azules e incluso a través de varios ‘en vivo’ cargó contra la U y la gente que lo critica por el nivel de juego que ha mostrado hasta el momento en Colo Colo.

Le piden a Arturo Vidal bajar un cambio. | Foto: Photosport

Quien le pidió bajar un cambio al bicampeón de América con La Roja fue Gustavo De Luca, ex jugador del Cacique y campeón de la Recopa Sudamericana en 1992: “Escuché algo y la verdad es que hablar después del partido o antes ya no se usa más, eso del foklore se dice, pero es hablar de más”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

“Entiendo más que nada a Vidal con las cargas al rival, pero es raro que el jugador con la experiencia que tiene él haga eso. El partido ya se terminó y Universidad de Chile ganó bien. Ahora hay que concentrarse en trabajar para salir adelante con lo que viene”, complementó.

Burlas más, burlas menos, lo cierto es que el Cacique no se pudo hacer fuerte de local ante los azules y Arturo Vidal está siendo lentamente cuestionado por los hinchas albos por su estado físico y su aporte al equipo.

Colo Colo no tiene descanso y vuelve a la cancha

El Cacique no tiene descanso y mañana a las 9:30 de la noche deberá recibir a Sportivo Trinidense por la vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores de América. Un triunfo deposita a los albos a la fase de grupos, mientras que un empate lo lleva a la tanda de penales y una caída lo deja afuera.