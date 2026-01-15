Colo Colo lleva varios días trabajando en la pretemporada y este jueves tendrá su primer apretón del año, donde tendrá que enfrentar a Olimpia de Paraguay en un compromiso amistoso por la ‘Serie Río de La Plata’ que se disputa en Uruguay.

Lejos de la concentración del Cacique, uno que es voz autorizada para hablar de los albos es Carlos Caszely, ídolo eterno de la institución quien esta vez salió al paso para pedirle más minutos a Fernando Ortiz a una promesa de la cantera alba.

Yastin Cuevas tiene el respaldo de Carlos Caszely. | Foto: Photosport

Se trata del delantero Yastin Cuevas, promesa de la cantera de Colo Colo: “A ese cabro lo dejas jugar y va a ser figura. Es un segundo nueve, no es de área, anda bien por la espalda, usa bien la diagonal y les gana harto a los centrales”, dijo en conversación con TVN.

En esa línea, Caszely pide una oportunidad para Cuevas, pero que no lo destrocen si no anda al a primera: “Lo conozco desde los trece años. Denle la oportunidad en vez de buscar a cualquier tronco, pero no lo maten al primer partido”.

¿Escuchará Fernando Ortiz el pedido de Carlos Caszely? Habrá que ver esta noche si el entrenador de Colo Colo le da tiraje a la cantera o si se la juega con los mismos nombres que no alcanzó a clasificar a la Copa CONMEBOL Sudamericana el año pasado.

