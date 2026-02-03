Colo Colo no pudo iniciar de la mejor forma su expedición dentro del torneo nacional, en donde los ‘Albos’ cayeron por 3-1 ante Deportes Limache y dejaron muchas dudas pensando en lo que puede ser esta nueva temporada.

Tras esta presentación, sin duda que uno de los grandes apuntados por el hincha es el entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, quien ya viene de varias críticas desde la pasada temporada en el ‘Cacique’.

Sobre esto mismo, en las últimas horas el periodista Cristian Alvarado reveló una importante información sobre el futuro del DT de Colo Colo en el programa ‘De Puntete’ en Youtube, el que parece estar tambaleando por el presente del equipo.

“Yo creo que va a ser clave, no digo que va a salir Fernando Ortiz, pero preguntando respecto al futuro de Fernando Ortiz, yo decía ‘se coloca como fecha la quinta’, porque ese día Colo Colo recibe a la Universidad de Chile”, parte señalando Alvarado.

El futuro de Ortiz está en duda en Colo Colo | Foto: Photosport

En esa misma línea, el comunicador indicó que desde el interior de Colo Colo sienten que los próximos duelos pueden ser fundamentales para decidir la permanencia de Ortiz en el club, en donde solo victorias, pueden asegurar la continuidad del ‘Tano’.

“Me dicen ‘eres muy optimista si los resultados siguen siendo muy negativos’ y ahí es donde uno dice que probablemente se puede tomar una decisión antes, dependiendo de los resultados, antes de la quinta fecha”, remarca.

Concluyendo, Alvarado deja en claro que hoy en día el presente de Fernando Ortiz en Colo Colo es una interrogante total y que su continuidad en el club se irá decidiendo semana a semana, según los resultados que pueda ir cosechando con el club.

“Hay un ambiente, hay un murmullo que te dice que está prácticamente semana a semana dando exámenes el técnico de Colo Colo y pongo en duda, yo no sé si va a durar una, dos o tres semanas más. Colo Colo necesita ganar y no lo está haciendo y la persona a la que se le está cuestionado es a Fernando Ortiz”, cerró

