Diego Rivarola deja el azul de lado y le hace un tremendo queque al Cacique: "Me gustó mucho lo que hizo Colo Colo"

Colo Colo ya retornó a Santiago después de su buena presentación en el Estadio Maracaná ante Fluminense por Copa Libertadores desde lo anímico, pero mala en términos de resultado en donde cayeron por 2-1 frente al vigente campeón del máximo certamen continental.

El equipo dirigido por Jorge Almirón se plantó de igual a igual frente a un equipo de mayor envergadura y bien mereció otra suerte, pero finalmente no pudieron encontrar el gol que les diera al menos un punto.

Colo Colo cayó de manera digna ante Fluminense. | Foto: Photosport

Diego Rivarola, ex jugador de fútbol e identificado con Universidad de Chile, se sacó la camiseta y habló de las sensaciones que le dejó el Cacique en Copa Libertadores: “Muy buenas, hizo un tremendo partido Colo Colo. El resultado no es el ideal para los hinchas y los jugadores, quienes lo merecieron”, dijo.

“Me gustó la intención. Un equipo grande tiene que ir a buscar estos partidos cuando son rivales complicados… esta es la forma, después se te puede ir el partido porque Colo Colo tenía al frente al campeón”, complementó.

En el cierre, el ex artillero de los azules asegura que, pese a que el resultado no fue el óptimo, la forma en que el Cacique se paró en el Maracaná es el ejemplo a seguir: “En la intención y en la forma, me gustó mucho lo que hizo Colo Colo”, remató.

Los próximos rivales de Colo Colo

Ahora, el Cacique volverá a los entrenamientos pensando en el duelo del próximo lunes 18 de abril, donde tendrán que recibir a Cobreloa por la Fecha 8 del Campeonato Nacional que será la antesala del clásico frente a Universidad Católica pactado para el sábado 20 en el Estadio Santa Laura.