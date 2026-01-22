El futuro de Lucas Cepeda estuvo más abierto que nunca durante las últimas horas, luego de que surgiera una inesperada alternativa desde Europa que amenazó con cambiar el rumbo de la operación. Cuando todo apuntaba a que el extremo de Colo Colo tenía prácticamente sellado su arribo al Elche, apareció un nuevo actor que obligó al jugador a replantearse la decisión.

Según información entregada por ADN Deportes, el Panathinaikos de Grecia irrumpió con fuerza en la carrera por ficharlo e incluso movió piezas de alto impacto para seducir al seleccionado chileno. La situación escaló al punto de que Cepeda sostuvo una conversación directa con un nombre de peso mundial.

Lucas Cepeda recibe nueva oferta desde Europa (Foto: Javier Torres/Photosport)

De acuerdo al citado medio, el futbolista albo: “tuvo una conversación vía Zoom con el reconocido técnico español Rafa Benítez”, campeón de Champions League y Europa League, quien actualmente lidera el proyecto deportivo del club griego y buscaba convencer personalmente al jugador de sumarse a su plantel.

¿Cuánto ofreció el Panathinaikos por Lucas Cepeda?

La propuesta del Panathinaikos no fue simbólica. Por el contrario, desde ADN Deportes detallaron que “la oferta presentada igualaba en términos económicos a la del Elche”, por lo que la definición quedó completamente en manos del propio Cepeda, sin diferencias sustanciales en lo financiero.

Pese a la magnitud del interés del fútbol griego, el atacante optó por mantener su idea inicial. Entre las razones que inclinaron la balanza estuvo su anhelo deportivo: el deseo de jugar en La Liga española y medirse en una de las competiciones más exigentes del mundo.

Además, también influyó el contexto dirigencial que rodea la operación. La cercana relación entre Christian Bragarnik, propietario del Elche, y Fernando Felicevich, representante del jugador, terminó siendo un factor clave en una negociación que tuvo más capítulos de los esperados y que mantuvo en vilo a Colo Colo hasta el final.

