El sueño de Colo Colo y el bicampeonato bien podría haber llegado a su fin el domingo pasado, cuando el equipo dirigido por Gustavo Quinteros se inclinó por la cuenta mínima ante Palestino en un duelo disputado en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Finalizado el compromiso, Alfredo Stöhwing apagó el incendio con bencina tras declarar que ‘no se puede ser campeón todos los años’, unas palabras que sacaron ronchas en los hinchas albos, quienes no la dejaron pasar y recriminaron en duros términos al mandamás de Blanco y Negro.

“Muy mal, si quiere curar una herida que no le eche sal, tiene que buscar un buen bálsamo, con sus palabras le metió ají en el poto a todo el mundo colocolino. Son sus maneras, saben de dinero, no de fútbol”, dijo Eddio Inostroza en diálogo con Bolavip Chile.

Para el ex ayudante de Mirko Jozic en los albos, no hay doble lectura con el traspié ante los árabes y las casi nulas chances que el Cacique tiene de lograr el bicampeonato, el cual tilda de “Fracaso absoluto, Colo Colo viene mostrando un nivel no parejo”.

Quinteros en el ojo de Yeyo Inostroza. | Foto: Photosport

Otro de los puntos que ‘Yeyo’ atacó fueron las palabras de Gustavo Quinteros en la conferencia de prensa post partido, en donde le echó la culpa hasta a factores climatológicos para tratar de explicar el poco funcionamiento que mostró el equipo en la caída que dejó a Colo Colo sin torneo nacional.

En esa línea, Inostroza complementa su argumento y asegura que “Las explicaciones de Quinteros de jugar cada 4 días, el calor, las viven todos los equipos de fútbol. La cancha es para todos igual, el arbitraje igual”.

Ahora, el Cacique se encuentra de vacaciones hasta el lunes 16 de octubre y ahí retomarán los entrenamientos para afrontar tres compromisos amistosos antes que se reanude el Campeonato Nacional 2023; Huachipato, River Plate de Argentina e Independiente de Avellaneda.

Lo que le resta a Colo Colo en el torneo

Colo Colo volverá a la competencia oficial en noviembre, cuando tenga que disputar el partido pendiente que tiene del Campeonato Nacional 2023 frente a Magallanes y los cuatro compromisos restantes del torneo.

Unión La Calera, Unión Española, Audax Italiano y Curicó Unido son los 4 partidos que le restan y en donde esperará un verdadero milagro para poder coronarse como campeón del torneo, pese a los diez puntos de ventaja que Cobresal le lleva actualmente.

Copa Chile, la última esperanza alba

Pese a la irregular temporada del Cacique y las pocas opciones que tiene de quedarse con el título del torneo, Colo Colo tendrá una verdadera revancha ante Magallanes en la gran final de la Copa Chile 2023, compromiso que se disputará en diciembre en el Estadio Tierra de Campeones de Iquique.

El partido frente al conjunto carabelero representa, además, la gran oportunidad de los albos para cobrarse revancha de la Supercopa 2023, en donde el entonces conjunto dirigido por Nicolás Núñez dejó sin trofeo de inicio de temporada a Gustavo Quinteros en un duelo que se disputó en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.