Se volvió a abrir el interés de Boca Juniors en la contratación de Carlos Palacios. El delantero de Colo Colo ha compartido de forma mas continua con sus seguidores en redes sociales, quienes le han preguntado por la posibilidad de partir al fútbol argentino. Si bien no ha da muchas señales de “su decisión”, en la dirigencia alba son tajantes al respecto.

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, se refirió este miércoles en la presentación de Javier Correa al interés que existiría en Carlos Palacios. El mandamás de la concesionaria que administra a Colo Colo fue claro en señalar que, si quien llevarse al futbolista, deberán enviar una carta formal y pagar su respectiva cláusula.

Las informaciones que han comenzado a surgir apuntan que la cláusula de salida de Carlos Palacios rondaría por los cuatro millones de dólares. Recordemos que el delantero albo tiene un 40% de su pase que pertenece a Colo Colo, mientras que el otro 60% está a cargo del Vasco da Gama.

Carlos Palacios en el partido de Colo Colo vs Boca Juniors el 2023. (Foto: Photosport)

El análisis de Patricio Yáñez y Juan Cristóbal Guarello

Los dos comentaristas deportistas, Patricio Yáñez y Juan Cristóbal Guarello, analizaron la posibilidad que manejaría Palacios para poder salir de Colo Colo. El primero en referirse a la situación fue el exfutbolista, quien apuntó que aún no le da para marcar diferencia en el Cacique.

“No, con esto no. No le dio para marcar diferencia en Colo Colo teniendo las condiciones que tiene. Tiene que mejorar mucho en su aspecto físico, yo creo que eso es lo relevante para que él pueda tener continuidad y no hablo de defender, de marcar, de ir a trancar con la cabeza como hacen algunos, sino que, para tomar buenas decisiones, tener movilidad y generar fútbol, porque con eso no le da”, expresó el Pato.

No obstante, en esa misma línea, el comunicador Juan Cristóbal Guarello, también entregó su opinión al respecto, en donde señaló “Palacios ha ido cayendo en su rendimiento, está cada vez más lento, más pasivo, menos comprometido con el juego, solo tiene pequeñas rachas. Él cuando tiene la pelota y como tiene buena caja y habilidad, técnicamente es muy bueno, aguanta bien, pero cuando le escalonan un poquito, la marca se complica”.

Y, por lo mismo, ambos comentaristas deportivos coincidieron en que “con el talento no alcanza”, respecto a las opciones de ir al fútbol argentino y que expresaron en la segunda edición del programa Deportes en Agricultura.

¿Hasta cuándo tiene contrato Carlos Palacios en Colo Colo?

Carlos Palacios tiene un contrato firmado con Colo Colo hasta fines del 2025 con el Cacique. Quien desee adquirir sus servicios deportivos, deberá pagar su cláusula de salida.