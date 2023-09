El terremoto que causaron Jordhy Thompson y Damián Pizarro sigue más vigente que nunca, en donde la indisciplina cometida por los canteranos del Cacique sigue siendo largamente analizada por ex jugadores y gente del medio.

Claudio Borghi, ex DT albo, conversó con LUN y explicó: “Hay carencias en la formación, una falta a lo que yo llamo el trabajo integral para con los chicos y que tiene como consecuencias que sucedan estas cosas. Debe haber mayor preocupación en los detalles, en cómo se visten, en cómo encaran a la prensa, en lo de los tatuajes y los peinados, en cómo se relacionan socialmente. Hay que estar encima de ellos”.

“No quiero ser tan tajante porque no conozco a estos chicos en particular. Y tampoco es justo generalizar porque ningún caso es igual a otro. Lo que sí creo es que no se está haciendo lo que debería hacerse que es medir a los jugadores, tratarlos de forma individual porque cada uno de ellos tiene sus propias experiencias”, complementó.

Borghi comparó a los involucrados con el profesionalismo de Vicente Pizarro. | Foto: Photosport

Bichi compara en Colo Colo: “Nosotros habíamos sabido de los problemas que tuvo Jordhy Thompson y ante ellos se necesita trabajar de una manera distinta a como se hace con Alan Saldivia o Vicente Pizarro que no tienen las mismas carencias que Jordhy Thompson o Damián Pizarro y el club debe saberlo y trabajar de acuerdo a esas diferencias”.

“Sin duda que las formas de encarar esta profesión en Uruguay y Argentina son diferentes. No digo que mejor, pero sí que son distintas. Allá existen deseos de triunfar, de comerse el mundo. Acá uno ve que hay muchos chicos que se conforman con poco, que sienten que arreglan la vida cuando empiezan a ganar algo de dinero”, añadió.

Borghi deja toda su sabiduría para el final, diciendo que “Los jóvenes deben entender que no por comprar un auto y cambiar de celular tienen la vida hecha. Todo es mucho más complejo que eso. La carrera de un futbolista dura entre 12 y 14 años y los chicos deben entender que hay que pensar en los siguientes 60 años, cuando ya no serán futbolistas”.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El Cacique volverá a jugar el próximo jueves 14 de septiembre en el Estadio Monumental cuando reciba a Deportes Copiapó en un duelo pendiente.