"Me da un poco de vergüenza": Claudio Borghi sepulta a Jordhy Thompson y Damián Pizarro con certero análisis

El Superclásico del fútbol chileno finalmente no contó con la presencia de Jordhy Thompson y Damián Pizarro, quienes fueron marginados por Gustavo Quinteros tras la polémica indisciplina que protagonizaron.

Claudio Borghi, histórico ex DT de Colo Colo, enfrentó la polémica en Futuro FC de Radio Futuro: “En estas mochas de poblaciones, Damián Pizarro se agarra a combos… pero puede venir alguien y le pega un apuñalada porque sí. No es el tema de ir a jugar, es todo lo que lo rodea”, dijo.

“Me da un poco de vergüenza. Yo al jugador de fútbol lo encuentro inteligente, que se saquen una foto y se tapen la cara en los tiempos que estamos viviendo que el celular es lo más común del mundo… no hay un compadre que no tenga un celular”, complementó.

Thompson ha protagonizado más de una indisciplina este año. | Foto: Photosport

Borghi pide más cabeza para los canteranos albos: “Hay que tener un poquito más de conciencia que se están jugando su futuro. Amigo es el que te dice hay un partido, pero no vengas, amigo es el que te protege, no el que no te protege”.

En el cierre, el Bichi revela qué es lo que los jugadores deben cortar: “El jugador tiene normalmente 4-5 parásitos al lado. No hacen nada, viven de lo que produce el jugador y eso es lo que hay que cortar”, remató.

¿Cuándo vuelven Jordhy Thompson y Damián Pizarro?

Aún no se sabe cuándo y si volverán los jugadores con el primer equipo pero, de momento, el Cacique saltará a la cancha el 14 de septiembre para ponerse al día frente a Deportes Copiapó.