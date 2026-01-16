La salida de Vicente Pizarro a Rosario Central dejó una interrogante abierta en Colo Colo: quién ocuparía su lugar en el mediocampo de cara a la temporada 2026.

Desde Blanco y Negro, Aníbal Mosa fue claro en su momento al señalar que el reemplazante debía salir desde casa, ya sea un jugador juvenil o algún futbolista que regresara de préstamo tras sumar experiencia.

En ese escenario, uno de los nombres que comenzó a tomar fuerza fue el de Bryan Soto, volante que mostró regularidad en sus pasos por Everton y Deportes Iquique, y que aparecía como una alternativa lógica para asumir mayor protagonismo en el equipo albo.

Sin embargo, el amistoso ante Olimpia por la Serie Río de la Plata abrió una nueva arista. En un partido que el Cacique terminó ganando en la tanda de penales, Fernando “Tano” Ortiz sorprendió al darle minutos en el segundo tiempo a Matías Moya, juvenil que incluso fue sparring de la Selección Chilena durante el proceso de Ricardo Gareca.

Tras el triunfo ante el cuadro paraguayo, el técnico albo habló con el periodista Eugenio Salinas, más conocido como Kenotrotamundos y destacó al joven volante, dejando entrever que su nombre comienza a instalarse con fuerza como una alternativa real en el primer equipo.

“Mati es un jugador que tiene una proyección interesante junto a (Rodrigo) Catalán y si el jugador hace lo que yo quiero y pide, va a tener chances de jugar”, aseguró Ortiz.

Matías Moya quiere seguir convenciendo a Fernando Ortiz en la pretemporada de Colo Colo | FOTO: Colo Colo

El entrenador trasandino profundizó en su idea y valoró la actitud de los juveniles cuando reciben oportunidades: “Los jóvenes piden pista cada vez que tienen la posibilidad y Mati lo hace muy bien”, sentenció.

Palabras que no pasan desapercibidas y que reabren el debate en Macul: ¿está el heredero de Vicente Pizarro dentro del propio semillero albo?

