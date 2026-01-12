Esta jornada fue la presentación de los refuerzos de Rosario Central para la temporada 2026, donde estuvo presente el volante chileno Vicente Pizarro, quien dio el gran salto al extranjero desde Colo Colo.

El Vicho atendió a los medios de comunicación junto al arquero Jeremías Ledesma y el defensa Gastón Ávila. Las primeras palabras del seleccionado nacional fueron respecto a sus primeros días en el Canalla, donde se ha ido compenetrando con el grupo.

“Me sentí muy bien, llevo entrenando un par de días con el grupo, así que muy bien. Me he sentido bastante cómodo. Estos días me han venido muy bien para ir preparándome físicamente, conocer a todos los muchachos, así que creo que es la responsabilidad de jugar en un equipo que te exige ganar siempre. Va a haber competencias muy buenas”, comenzó diciendo.

Respecto a su decisión de partir a Argentina, Pizarro indicó que está un peldaño por encima del fútbol chileno y que quería dar un paso hacia adelante.

“Creo que acá es un peldaño más arriba en todo. Creo que el fútbol chileno ha ido un poco decayendo en el último tiempo y esta es una liga muy competitiva. Yo quería dar un paso hacia adelante en mi carrera, así que en ese sentido estoy muy feliz”, expresó.

Vicente Pizarro sobre Jorge Almirón y excompañero de Colo Colo

El volante de 23 años también tuvo palabras para el entrenador Jorge Almirón, quien asumió en Rosario Central para esta temporada y que lo tuvo en Colo Colo entre 2024 y la primera parte del 2025.

“Compartimos un tiempo allá en Chile, estuvimos un año y un poquito más ahí en el club y la verdad que muy bien. Pudimos salir campeones del torneo local allá en Chile, pero más allá de eso, vengo a ganarme un lugar, a competir como todos los muchachos. Pero sí, lo conozco y sé la forma de trabajar, lo que nos pide a todos los jugadores y, en ese sentido, me voy a sentir muy cómodo”, adelantó.

En la misma línea, le consultaron por si charló con algún exjugador de Central antes de tomar la decisión de firmar por aquel club, a lo que respondió con el nombre de Leonardo Gil.

“Bueno, sí, compartí con un par de jugadores que estuvieron acá. En Colo Colo estuve mucho tiempo con el Colo Gil. En realidad, los chicos de acá me han compartido mucho lo que es el club, cómo lo vive la gente acá en el país y estoy muy entusiasmado por conocer eso rápido”, completó el formado en Macul.

Vicente Pizarro en la presentación en Rosario Central. (Foto: @RosarioCentral)

