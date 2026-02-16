Colo Colo tuvo que sufrir más de la cuenta para derrotar a Unión La Calera por la Fecha 3 de la Liga de Primera 2026, rival al cual superó por la cuenta mínima con un gol de Maximiliano Romero en los descuentos del segundo tiempo.

Si bien los albos fueron superiores de principio a fin y siempre se mostraron como el equipo que quería ganar el partido, costó encontrar la llave del gol en un partido que no contó con grandes figuras individuales.

Sosa hizo buen partido en Colo Colo. | Foto: Photosport

De igual manera, Fernando Ortiz fue consultado en rueda de prensa por el nivel de Joaquín Sosa y el DT albo sencillamente se derritió por el uruguayo: “No soy mucho de hablar de jugadores individuales, siempre se resalta el trabajo en equipo, porque es un deporte de equipo”, dijo.

“Pero Joaquín de menor a mayor va demostrando el jugador y la calidad que es en su persona y en su forma de jugar. Está atravesando un buen momento”, complementó sobre el nuevo patrón de la defensa alba.

Ahora, Sosa y compañía tendrán un desafío más exigente cuando en la próxima fecha tengan que enfrentar a nada más ni nada menos que O’Higgins de Rancagua en la ciudad histórica, compromiso que servirá como antesala del Superclásico del fútbol chileno.

En síntesis

Colo Colo venció 1-0 a Unión La Calera en la Fecha 3 de 2026.

Maximiliano Romero anotó el gol de la victoria durante los descuentos del segundo tiempo.