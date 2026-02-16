Este domingo Colo Colo venció por 1-0 a Unión La Calera en una jornada con sentimientos encontrados en el Estadio Monumental, pues durante la mañana falleció Carlos Cortés, director de Blanco y Negro.

Tras el partido, habló con los medios el presidente Aníbal Mosa, quien tuvo palabras para lo sucedido dentro y fuera de la cancha, pero también atendió un tema que inquieta al entorno del cuadro popular: el séptimo y último refuerzo.

El libro de pases cierra el jueves y en el Cacique se estaban jugando todas las cartas por el extremo Thiago Nuss del OFI Creta de Grecia, donde el propio timonel albo estaba llevando adelante las conversaciones.

Pero pese a que en un momento ambas partes estuvieron muy cerca de un acuerdo, Mosa indicó que el futbolista prefirió quedarse en el fútbol griego.

“Hubo algunas conversaciones con la gente de él. Pero al final él tomó la decisión de quedarse en Grecia”, lanzó el puertomontino.

Thiago Nuss no llegará a Colo Colo en este mercado de fichajes.

Luego, indicó lo que se viene en estos últimos días del mercado de fichajes, pues siguen en la búsqueda de una opción atractiva para potenciar el equipo que dirige Fernando Ortiz.

“Tenemos citado un directorio para el día martes en la tarde, tenemos algunas conversaciones por ahí. Si hay algo, lo veremos el día martes y daremos a conocer si es que traemos a alguien o nos quedamos con este plantel”, adelantó.

“Hay varios nombres, está en manos del técnico, de la gerencia deportiva y tienen que ser un aporte, en el sentido que puedan venir y tengan un rodaje, una cantidad de partidos importantes. Porque lo que queremos nosotros es que vengan y sean un aporte y no tengamos que esperar un mes, dos meses, tres meses para tener a alguien a punto”, completó.

Aníbal Mosa sobre el fallecimiento de Carlos Cortés

Respecto al fallecimiento de Cortés, el empresario de origen sirio dejó de lado las diferencias que tuvieron en su momento y envió un afectivo mensaje a la familia del abogado, que perdió la vida a los 56 años por un infarto.

“Muy lamentable, en horas de la tarde recibimos la noticia, realmente nos sorprendió mucho. Mandarle un saludo y las correspondientes condolencias a la familia de Carlos, una persona muy joven, que realmente fue muy sorpresivo. Mandarle un abrazo a toda la familia de Carlos y mandarle también el sentido pésame de la institución”, expresó Mosa.

Respecto a los pasos a seguir en Blanco y Negro tras este deceso, adelantó que se conversará en los próximos días lo que ocurrirá con el ordenamiento del directorio.

“Esto ocurrió hoy día en la tarde, una noticia muy impactante. Entonces, ya seguramente mañana tendremos algún tipo de contacto con los otros directores, para ver cómo afrontamos la situación. Por lo pronto, decirle que esta toda la disposición aquí como para buscar, si es que ellos quieren remplazarlo ahora o hasta la junta, lo que sea”, concluyó.

