El llamado de atención del capitán de Colo Colo tras la derrota ante Magallanes: "No puede volver a suceder"

Este sábado Colo Colo fue goleador por Magallanes en la final ida de la zona centro-sur de la Copa Chile 2024. El Cacique se inclinó por 3-0 ante la Academia y complicó sus opciones de defender el título.

Tras el partido en el Estadio Fiscal de Talca habló el capitán de los albos en esta jornada, el lateral derecho Óscar Opazo, quien portó la jineta en lugar de Esteban Pavez y Vicente Pizarro, quienes se encuentran junto a la Selección Chilena.

En zona mixta, el Torta hizo un llamado de atención por este adverso resultado, el que no se puede repetir según sus palabras.

“Creo que el primer tiempo, sobre todo, muy desconcentrados, pelotas que nos habíamos hecho fuerte durante todo el año, que era la parte defensiva. Hoy no estuvimos finos ahí y nada, solamente pensar en la vuelta. Nos quedan desafíos muy importantes y que nos sirva esto de ejemplo para que no se vuelva a repetir, estamos a tiempo. Gracias a Dios este partido tiene 90 minutos que tenemos que darle vuelta, entonces, estamos a tiempo. Estamos a tiempo y no puede volver a suceder”, comenzó diciendo.

Pensando en lo que será el próximo partido, los cuartos de final de Copa Libeertadores contra River Plate, Opazo enfatizó que no pueden repetir los errores de este sábado.

“No, de todas maneras. Nos venimos preparando mucho para la Libertadores, Copa Chile, Torneo Nacional. Entonces, es un bajón tremendo lo que nos pasó hoy día. Estamos conscientes, somos responsables y nos hacemos cargo de lo que fue hoy día”, agregó.

La suspensión del clásico entre Colo Colo y Universidad Católica

El carrilero, también lamentó la suspensión del partido contra Universidad Católica del viernes 13 de septiembre, por disposición de las autoridades.

“Afecta porque veníamos acostumbrados a cierta cantidad de partidos durante la semana. Nos habíamos acostumbrado a eso y lamentamos el que se haya suspendido. Queríamos llegar lo más jugando partidos posibles antes de enfrentar a River, se suspendió pero ya está. Entrenaremos durante toda esa semana para preparar el partido y tratar de ganar”, indicó.

Óscar Opazo fue el capitán de Colo Colo ante Magallanes. (Foto: Carlos Alarcón/Photosport)

Las ansias de Óscar Opazo por afrontar los cuartos de final de Copa Libertadores

Respecto a la llave contra el Millonario, el jugador de 33 años no escondió sus ganas que llegue el martes 17 de septiembre para enfrentar al gigante de Argentina.

“Hace seis años desde que estoy acá, es la segunda vez que me toca afrontar este tipo de partidos. Por eso te digo, es un bajón tremendo lo que nos pasó hoy día porque cada partido lo tratamos de jugar como una final. Hoy día no se vio así y nos trataremos de levantar ya mañana para preparar los partidos con River”, cerró.