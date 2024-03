Arturo Vidal sólo pudo jugar un tiempo en el empate de Colo Colo ante Godoy Cruz. El King se resintió de una molestia y no estuvo en el compromiso ante O’Higgins. Por ahora, se desconoce si el futbolista será titular ante Sportivo Trinidense o si se guardará para el encuentro con Universidad de Chile.

Cristian Caamaño se refirió a la situación física del futbolista de 36 años. “El otro día estuvo 20 minutos tocándose la zona afectada. Si no tiene el descanso, el trabajo necesario y se exige más de la cuenta va a terminar en desgarro y no se va a cicatrizar”, expresó el periodista en Deportes en Agricultura.

El profesional de las comunicaciones expresó su opinión sobre cómo tendrían que actuar en el Cacique: “Acá tiene un buen gallito Almirón. Almirón hombre de fútbol, cuerpo médico de Colo Colo intachable ¿Qué es lo que tienen que decir?: ´Compadre, puedes que viajar lo que quieras con nosotros, pero tú no te vistes. No estás en condiciones de jugar, nosotros te queremos 10 puntos, no queremos que salgas en la foto del partido. Queremos que juegues y seas figura en todos los partidos. Si vas a estar jugando 45 minutos cada dos partidos, no nos sirve´. No es ayuda ni para él ni para Colo Colo”.

También menciona lo que espera del bicampeón de América: “Ojalá entienda Vidal que lo más importante es Colo Colo, no él que salga en la foto del triunfo, del abrazo al final o de la derrota. Lo importante es que se recupere de una vez por todas. Lleva cuatro años pululando con problemas físicos y más también.

“En este cierre que sea maduro ojalá y que entienda que no puede estar poniendo sus intereses por sobre los de Colo Colo”, agregó el comunicador en la 92.1.

Arturo Vidal podría regresar en Colo Colo ante Sportivo Triniense o Universidad de Chile. (Foto: Photosport)

Cristián Caamaño asegura que Colo Colo está complicando a los equipos chilenos con su estilo de juego

Colo Colo cumplió la tarea con un triunfo por 2-0 ante Huachipato. Jorge Almirón dosificó y sólo alineo como titulares a Brayan Cortés, Alan Saldivia, Esteban Pavez y Carlos Palacios con respecto al empate sin goles ante Godoy Cruz por la Copa Libertadores.

Cristián Caamaño aseguró que no le gusta el estilo de juego del Cacique, pero resalta que la forma está complicando a los equipos del medio local. “No me gusta la forma en que juega, pero se le hace muy difícil a los equipos chilenos contrarrestar este pragmatismo de Colo Colo porque tiene muy buenos jugadores de mediocampo hacia atrás y como descansa en que siempre va a hacer un gol, se le hace muy complicado al rival llegar”, expresó.

El periodista se refirió a las pocas ocasiones que generaron los clubes rivales que tuvo el cuadro Albo en el Campeonato Nacional 2024: “Fíjate que Huachipato en dos partidos casi no le pateó al arco, le pateó ayer, al final un cabezazo que se va por arriba, un centro, pero en dos partidos no le pateó al arco, ahí hay un llamado de atención para Sanguinetti”.

“Unión le pateó una vez al arco, O’Higgins ya con los suplentes uno podrá decir sí le pateó tres veces al arco. Si el campeón chileno en dos partidos no le pateó al arco, hay una señal importante”, añadió el profesional de las comunicaciones.

Caamaño asegura que la forma se puede debatir, pero hay existe una certeza: “Podemos discutir si te gusta este juego de Colo Colo ¿Qué es más vistoso lo de Quinteros o lo de Almirón? Todo es discutible, pero lo claro es que a los equipos chilenos cuando Colo Colo presenta siete u ocho titulares se le va a hacer complicado a la gran mayoría”.