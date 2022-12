Ronaldo no ve a Argentina como campeón del Mundial

Ronaldo ganó dos mundiales con Brasil, en Estados Unido 1994 y Korea y Japón 2002, donde fue goleador del torneo.

Antes de las semifinales del Mundial de Qatar 2022, el Gordo Ronaldo dio a su principal candidato a llevarse el trofeo. "Mi predicción desde el principio fue Brasil y Francia en la final. Brasil ya no está. Francia, partido tras partido, viene confirmando su favoritismo y sigue siendo la gran favorita para ganar el Mundial".

Además, destacó a quien ve como la figura del campeonato: "Mbappé está haciendo un buen Mundial, decisivo con Francia. Tiene cualidades físicas y técnicas increíbles. Puede ser el mejor jugador del Mundial".

Ronaldo jugando en Korea y Japón 2002. (Archivo)

También tuvo palabras para Lionel Messi y la Albiceleste "Argentina no es que juegue un gran fútbol, pero tiene unas ganas increíbles. Corren muchísimo todos juntos, tiene una agresividad todos y luego tienen a Messi, que cuando se acerca al área es muy decisivo. Personalmente, estaría feliz por él si lo gana".

Sin embargo, el Gordo no puede olvidar la eterna rivalidad con los argentinos. "Te voy a ser honesto. No puedo decir 'que gane Argentina', sería mentir. No estaría feliz como brasileño".