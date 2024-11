El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, tiene sed de revancha tras las acusaciones que han hecho desde Universidad de Chile hacia Colo Colo, tras la obtención del Campeonato Nacional 2024.

El Cacique alcanzó su estrella número 34 el pasado domingo, título que se ratificó el lunes en la segunda sala del Tribunal de Disciplina, ya que nuevamente el fallo estuvo a favor de los albos por la denuncia por presunto desacato del entrenador Jorge Almirón.

Ayer (martes) en la U anunciaron que ahora irán al TAS, luego de perder en las dos instancias legales deportivas del fútbol chileno.

Aníbal Mosa defiende a Colo Colo y le responde con todo a la U

Y este miércoles, previo a la Supercopa, el timonel albo rompió el silencio y se refirió a cómo se han tomado aquello en Colo Colo. En conversación con Radio Cooperativa, el dirigente dio a conocer sus sensaciones.

“Mirá, fíjate que una sensación, bastantes sensaciones me provocan. O sea, entre rabia, risa, incredulidad, de repente no puedo creer que sigan ensuciando un campeonato que ha sido tan bueno. Creo que no le hace bien a la Universidad de Chile y tampoco le hace bien al fútbol chileno seguir con esta instancia. Ya perdieron en dos instancias, no fueron capaces de ganarle a Everton, nosotros ganamos los puntos en cancha. Deberían ya dejarlo como una mala experiencia”, comenzó diciendo.

Seguido, aseguró que en Colo Colo irán a defenderse al TAS en caso que los azules hagan oficial esta demanda ante el tribunal internacional del deporte.

“O sea, pero de todas maneras, claro que nos vamos a defender. Tenemos buenos abogados, pero no creo que corresponda seguir perdiendo tiempo en abogados ni discutiendo temas como esto. O sea, nosotros hoy día estamos más preocupados de la copa 35 que queremos ganar el próximo año, reforzarnos para Copa Libertadores, que estar discutiendo el pasado. La 34 ya la ganamos, es nuestra, y seguir discutiendo con eso, como te vuelvo a decir, creo que es pérdida de tiempo. Nosotros queremos mirar el futuro ya”, respondió Mosa.

Respecto a las últimas declaraciones del abogado y director de Azul Azul, José Ramón Correa, el empresario de origen sirio adelantó que desde Macul piensan en querellarse por estos dichos.

“Sí, muy mal las recibimos, muy mal. Hay mucha molestia al interior de Colo Colo. Estamos analizando si nos querellamos contra él y contra los otros que han injuriado la institución, porque tratarnos de que hemos robado campeonato y decir un montón de cosas no la vamos a aceptar tampoco. Así que hay mucho disgusto, hay mucha molestia al interior del directorio de Blanco y Negro por estas declaraciones”, confesó.

Aníbal Mosa sigue sacando pecho por la obtención del título en cancha. (Foto: @ColoColo)

Aníbal Mosa amenaza a la U con grave denuncia

Finalmente, el puertomontino lanzó una bomba y se refirió a la denuncia que están planeando en ByN por la posible multipropiedad en que estaría metida la U.

“Sí, claro que sí. Tenemos un par de acciones que pretendemos presentar, dado que la gente de la U sigue en su afán de querer ensuciar esto. Nosotros también creo que vamos a hacer lo que tenemos que hacer nomás”, cerró Aníbal Mosa.