Colo Colo no pudo en su visita a Fluminense por la segunda fecha del Grupo A en Copa Libertadores. Los dirigidos por Jorge Almirón estuvieron cerca de conseguir un punto en Brasil, pero terminaron cayendo por 2-1 en Río de Janeiro.

De todas formas, en el cuadro popular quedaron buenas sensaciones pese a la derrota, que al frente tenían nada más que al campeón defensor del máximo torneo continental.

Sobre aquello se refirió tras el partido el ídolo albo Arturo Vidal, uno de los referentes del plantel, quien destacó lo realizado en la cancha del Estadio Maracaná.

“Mostramos personalidad, hicimos un gol, tuvimos muchas ocasiones, mucho más que con Cerro y eso te deja contento. Nos paramos de igual a igual. A seguir trabajando, esperamos que en los siguientes partidos se nos den las ocasiones, pero realmente nos vamos contentos, porque cada vez el equipo se siente mejor, es un equipo copero. Este Colo Colo va a dar mucho que hablar este año“, comenzó diciendo el King a Chilevisión.

“Me voy muy contento porque el equipo tiene mucha personalidad y este equipo va a dar mucho que hablar en Sudamérica“, añadió a la consigna.

La promesa de Arturo Vidal tras la derrota de Colo Colo en Brasil

También, el volante de 36 años se refirió a su condición física, ya que esta jornada se vio mucho mejor que los anteriores.

“Partido que pase me voy a sentir mejor, no he tenido ningún problema. Corrí mucho, cada vez me vengo sintiendo mejor. Espero que el siguiente partido sea mucho mejor que este y el cuarto ya sea el Arturo Vidal que todos conocen“, adelantó.

Arturo Vidal fue titular y jugó todo el partido en la derrota de Colo Colo ante Fluminense. (Foto: Pier Giorgio/Photosport)

Su regreso al Estadio Maracaná

Al ser consultado por su regreso al Maracaná, donde defendió al Flamengo por una temporada y media, Vidal comentó:

“Lindo, pero venir con Colo Colo acá y pararse de igual a igual con el último campeón, creo que eso me deja muy feliz. Creo que nos podemos parar de igual a igual con cualquiera”.