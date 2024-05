Entrenador de Fluminense lanza advertencia previo a la visita a Colo Colo: "No se trata de cambiar la clave"

Fluminense ya empieza a pensar en Colo Colo para lo que será el partido del jueves por la cuarta fecha del Grupo A en Copa Libertadores. El vigente campeón del torneo continental viene de un amargo empate 2-2 con Atlético Mineiro, donde el verdugo fue el delantero chileno Eduardo Vargas, que anotó un doblete para el Galo.

Antes, a mitad de semana, el Flu había vencido por 2-0 al Sampaio Correa en la Copa de Brasil.

Y tras el duelo contra Atlético Mineiro, el entrenador de los de Río de Janeiro, Fernando Diniz, hizo un análisis de lo sucedido en el Estadio Maracaná y adelantó cómo afrontarán la visita a Chile para enfrentar al cuadro popular.

“No se trata de cambiar la clave. El equipo jugó dos buenos partidos, en general jugamos bien el miércoles y también hoy. Tenemos que jugar bien los partidos. Tenemos que anotar bien, producir bien con el balón”, comenzó diciendo en palabras que replicó Globo Esporte.

“Hay que tener cuidado en las transiciones. Hemos mejorado en la situación de balón parado”, agregó.

Fernando Diniz, entrenador de Fluminense. (Foto: Dia Esportivo/Photosport)

Diniz pide concentración en Fluminense

Pese a que en Brasil el conjunto de Diniz venció por 2-1 al Cacique por la segunda fecha, el estratega no se confía y pidió concentración para el viaje a Santiago.

“Entonces la cuestión no es cambiar la clave para la Libertadores, eso no es lo más importante para hoy, que también tuvimos diez minutos en los que simplemente fallamos, que no se suponía que íbamos a fallar y eso nos costó la victoria”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs Fluminense?

El partido entre el Cacique y el Flu se disputará el jueves 9 de mayo, a las 20:00 horas de Chile continental (21:00 horas en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena), en el Estadio Monumental de Santiago.