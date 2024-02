Colo Colo pegó primero y logró un histórico triunfo ante Godoy Cruz. Ahora el Cacique llega con la primera opción de seguir avanzando en la Copa Libertadores.

Sin embargo, un histórico del fútbol chileno y la Roja recalcó que esta victoria no es para tanto alboroto ya que el Cacique supo controlar a un equipo de bajo nivel.

“Colo Colo le ganó a un equipo mediocre que no tuvo ninguna llegada al arco”, expresó de entrada Jorge Aravena a BOLAVIP. “El cuco no era como lo pintaban. Es un buen triunfo pero no para volverse loco. Si este es el mejor equipo argentino del momento entonces están en la calle”, recalcó el “Mortero”.

Los mejores en Colo Colo

Pero más allá de lo realizado por el rival, Aravena recalcó la labor de dos delanteros albos. “Hay que destacar a Palacios que hizo un partido muy bueno y Bolados que fue clave con el gol”, enfatizó.

Pero el también entrenador no se quedó ahí y alabó lo realizado por los laterales tanto en defensa como en ataque. “También fueron muy importante los laterales con Wiemberg, que le anularon un dudoso gol en el primer tiempo, y Óscar Opazo que inició la jugada del gol del triunfo”, cerró.