Colo Colo recibió cinco goles ante el América MG en Belo Horizonte por la Copa Sudamericana. Una derrota que dolió en el estadio Monumental y dejó dudas sobre el aspecto defensivo de los albos. Por una parte por la línea que planteó Gustavo Quinteros, pero también por los rendimientos individuales de los futbolistas.

En medio de la situación que vive el Cacique, Nicolás Peric recordó a Ramiro González, quien llegó por expresa petición del estratega al equipo, pero que perdió el puesto de titularísimo con el correr de la temporada.

“Yo creo que (Alan) Saldivia es un gran stopper, pero Ramiro González es el último hombre”, expresó el Loco en ESPN clamando por el retorno a la titularidad del ex Unión Española.

El exfutbolista repartió la crítica tanto para el estrega como el plantel. “Es indudable que el técnico tiene una responsabilidad, pero después la respuesta individual de los jugadores fue baja. Ante equipos que te marcan diferencias como este, con pequeños movimientos, con pequeñas acciones…”

Ramiro González hoy está relegado a la suplencia en Colo Colo (Foto: Photosport)

“Por último cuando la convicción no prevalece por sobre el funcionamiento, haces un esfuerzo porque el funcionamiento no muestre tantas falencias. El esfuerzo no estuvo, mal ubicados, no estaban en las posiciones, van los tres centrales con uno y (Maximiliano) Falcón retrocede al revés”, agregó.

Los albos ahora se concentran en su compromiso ante Ñublense del próximo domingo a las 15:00 en el estadio Nelson Oyarzún por la jornada 18 del Campeonato Nacional 2023. El Cacique necesita los tres puntos para meterse de lleno en la lucha por el título, un objetivo clave tras un pésimo año a nivel internacional.