Este jueves hubo una inédita conferencia de prensa organizada por la ANFP y TNT Sports en la previa del partido entre Colo Colo y Everton de Viña del Mar, por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026.

En esta participaron los entrenadores de ambos equipos, el capitán de los Ruleteros y el delantero argentino Javier Correa por el lado del Cacique.

Este último no había hablado en medio de los rumores que hace unos días lo acercaron a Boca Juniors, por lo que fue consultado al respecto. En esa línea, no quiso adentrarse en el tema, pero se mostró comprometido con el cuadro popular.

“El año fue malo, a pesar de los 17 goles que hice, porque tendría que haber hecho muchos más. Creo que hoy estoy enfocado y mentalizado en Colo Colo, y no pienso en otra cosa. No te puedo decir qué pienso para mañana, porque no sé, no sé qué va a pasar mañana. Lo único que tengo mentalizado es estar bien para enfrentar el partido del sábado. Más allá, no pienso en nada”, comenzó diciendo.

También, se puso a total disposición del entrenador Fernando Ortiz para jugar como único centrodelantero o hacer dupla con Maximiliano Romero, que es uno de los refuerzos de Colo Colo.

“Yo estoy a disposición, no decido esas cosas. En toda mi carrera he jugado solo, he jugado con dos delanteros, he jugado un poquito más atrás. Es fútbol y uno es profesional, sabe lo que tiene que hacer dentro de la cancha cuando el técnico lo largue”, indicó.

¿Javier Correa se candidatea para ser capitán de Colo Colo?

En la instancia, Correa también fue consultado por si le gustaría ser capitán de Colo Colo tras la salida de Esteban Pavez, pese a que por el momento el heredero de la jineta es Fernando De Paul.

“El ser capitán por ahí es todos los días, no es solamnte para el partido. Sabemos la responsabilidad que significa la cinta de capitán en este lugar, en esta institución, por la historia nomás y por los jugadores que la han llevado antes”, inició respondiendo.

“Pero es algo que sí me siento capacitado, sé que tendo la experiencia, que tengo toda la personaldiad para llevarla, pero no es algo que me desespere o me vuelva loco, hacer locuras para llevarla. Sé el rol que cumplo dentro del vestuario, el rol que cumplo fuera y me manejo en eso, en ser Javier Correa todos los días, en ser respetuoso con mis compañeros, respetuoso con la gente que trabaja aquí adentro”, agregó.

“Si me dicen la posibilidad de ser capitán, sería un orgullo para mí, para mi familia, saber que el trabajo que hago todos los días vale la pena. Sé que hoy la lleva el Tuto, pero el día que no esté el Tuto, si me toca, lo haré de la mejor manera y no me va a cambiar nada, me va a potenciar para seguir haciendo lo que vengo haciendo todos los días, que es cumplir con mi trabajo, cumplir con la institución. Ser jugador 24/7 de Colo Colo es un privilegio y eso lo tengo que cuidar todos los días, no solamente cuando me den la cinta”, completó el cordobés.

Así fue la conferencia de prensa entre Colo Colo y Everton. (Foto: Captura)

