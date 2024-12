La teleserie de Brayan Cortés en Colo Colo sigue este día lunes, toda vez que Aníbal Mosa confirmó en el día de ayer que el portero nacional todavía no responde a la segunda oferta que le hizo Blanco y Negro para renovar su contrato.

De momento, el ex Deportes Iquique está más fuera que dentro de los albos para la temporada 2025 y en el Estadio Monumental ya iniciaron la búsqueda de un portero que pueda pelearle el puesto a Fernando de Paul.

En esa piscina saltó Juan Cristóbal Guarello, comunicador y conductor de La Hora de King Kong, quien le hizo una feroz tapa a la posible llegada de Matías Dituro para reemplazar a Cortés en el arco albo.

Vigouroux ataja en la Championship. | Foto: Photosport

“Yo creo que en Colo Colo con la plata que le iban a pagar, te puedes traer a un muy buen portero de Sudamérica y no de 37 años y no tiene por qué ser de la escudería. No tienes por qué traerte al único de la escudería”, dijo.

Para Guarello, De Paul tiene pergaminos de sobra para ser el portero titular de los albos: “¿Por qué en un momento apostaron por él cuando no era Escudería? Gillier, Ahumada… que juegue De Paul y se vayan formando. Fernando de Paul perfectamente puede atajar en Copa Libertadores”.

En el cierre, el comunicador se la juega con un nombre lejano que juega en la segunda categoría del fútbol inglés: “Lawrence Vigouroux… ese cabro es muy bueno”, remató diciendo sobre el seleccionado nacional.

Lo que viene para Colo Colo

Colo Colo vuelve al Estadio Monumental el 20 de diciembre para hacerse exámenes, mientras que los trabajos físicos y de fútbol están planeados para después de navidad con los ojos puestos en la pretemporada.